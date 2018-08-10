Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı Umut Işığım'da (2018 - 2019 yayın sezonunda hangi diziler yayınlanacak?)

1 Kanal D’nin yeni yapımlarından Umut Işığım'ın oyuncu kadrosu netleşti. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’in paylaşacağı dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.



Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği projenin senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldı.

2 SHOW TV Show Tv yeni sezonda da haftayı en çok izlenen dizisi Çukur ile açacak. Koçovalı Ailesi'nin Vartolu ile savaşını konu alan Eylül ayında Yamaç ile Vartolu'nun Çukur'u geri alma mücadelesini konu ekrana getirecek.

3 STAR TV UFAK TEFEK CİNAYETLER Yayınlanmaya başladığı günden bu yana ekrana gelen her bölümüyle izleyiciyi ters köşeye yatırmayı başaran Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda yine Star Tv ekranlarında olacak. Dizi yeni sezonun startını eylül ayında verecek...

4 FOX TV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA



Atv'nin yeni sezonda ekrana getireceği dizilerden biri de Bir Zamanlar Çukurova. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin eylül ayında izleyici ile buluşması planlanıyor...





5 STAR TV AVLU



Demet Evgar'ın oyunculuğun zirvesine çıktığı dizi Avlu da yeni sezonda izleyiciyi ağlatmaya devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren kendi gününde izleyici ile buluşacak.



Demet Evgar'ın oyunculuğun zirvesine çıktığı dizi Avlu da yeni sezonda izleyiciyi ağlatmaya devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren kendi gününde izleyici ile buluşacak.

6 TRT PAYİTAHT ABDÜLHAMİD



Başrolünü Bülent İnal'ın paylaştığı dizide macere bu sezon da devam edecek. Dizi eylülden itibaren kendi gününde ve saatinde izleyici lie buluşacak.







7 TV 8 JET SOSYETE



Gülse Birsel'in yazıp yönettiği 'Jet Sosyete' yeni sezonda TV8'de ekrana gelecek. Dizinin eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor...





8 ATV EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ



'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da macera bu sezon da kaldığı yerden devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren kendi gününde ekrana gelecek.





9 FOX TV BİZİM HİKAYE



Başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye de macera kaldığı yerden devam edecek. Dizi eylül ayının ilk haftası yeni sezonun startını verecek.

10 STAR TV NEFES NEFESE

Başrollerini Melisa Şenolsun, Şükrü Özyıldız ve Uğur Yücel'İn üstlendiği dizi yayın hayatına erken başladı. İlk bölümü 1 Ağustos'ta yayınlanan dizi yeni sezonda da kendi gününde ekrana gelmeye devam edecek.





11 KANAL D

KOCA KOCA YALANLAR



Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Ferdi Sancar, Müge Bayramoğlu, Tuğçe Karabacak, Rüzgar Aksoy, Pelin Öztekin ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken dizide Hakan Yılmaz, iki aşk arasında kalıyor!Dizi ilk bölümüyle 13 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

12 TV 8 O SES TÜRKİYE



Kış sezonunun vazgeçilmez programlarından biri olan 'O Ses Türkiye' yeni sezonda yeni jüri üyeleri ile ekranda olacak. Yarışmanın her yıl olduğu gibi bu yıl da haftada 3 gün ekrana gelmesi planlanıyor...

13 FOX TV SAVAŞÇI Evliliğinde sıkıntılı günler geçiren ve boşanma arefesinde olan Berk Oktay'ın başrolünü üstlendiği 'Savaşçı' da yeni sezonda ekranda olacak yapımlandan. Dizi eylül ayından itibaren pazar günleri ekrana gelmeye devam edecek.

14 TRT 1

DİRİLİŞ ERTUĞRUL



TRT 1'in en güçlü kalelerinden biri Diriliş Ertuğrul yeni sezonda da ekrana gelmeye devam edecek.

15 ARKA SOKAKLAR Kanal D'nin yeni sezonda ekrana getirmeye devam edeceği dizilerden biri de Arka Sokaklar... Yayın hayatında 12 sezonu geride bırakan ve bir ekran klasiği haline gelen dizi kendi gününde ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.









16 STAR TV SÖZ Yapımcılığını Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Söz de yeni sezon için gün sayan dizilerden. Tolga Sarıtaş, Görkem Sevindik, nihat Altınkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi pazartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek.

17 FOX TV

KADIN



Özge Özpirinçci ile Caner Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisi geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren yapımlarından biriydi. Mendilleri hazırlayın! İki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Bahar'ın hikayesi eylül ayında kaldığı yerden devam eedecek...

18 STAR TV İSTANBULLU GELİN Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, cuma günlerinin vazgeçilmezi İstanbullu Gelin, üçüncü sezonunda Boran Ailesi'nin hikayesini anlatmaya devam edecek.

19 YASAK ELME



Başrolünü Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin paylaştığı 'Yasak Elma' yaz aylarında taciz iddialrı ile gündemi meşgul etti. Talat Bulut'a açılan davada 'takipsizlik' kararı çıktı ve yapım şirketi yola ünlü oyuncu ile devam etme kararı aldı.Dizi 3 Eylül'den itibaren yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

20 SHOW TV YENİ GELİN



Kanalın romantik komedi dizisi 'Yeni Gelin' yeni sezonda da izleyici ile buluşmaya devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren yine cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak.

21 TRT KUT'ÜL AMARE



TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi yeni sezonda da devam edecek olan projelerden

22 ATV CAN KIRIKLARI



Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy'un paylaştığı Can Kırıkları bu yıl ilk kez izleyici ile buluşacak. Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici hikayesini anlatacak taşıyacak olan dizi atv'de izleyici ile buluşacak.