Ufak Tefek Cinayetler'e damga vuran kıyafetlerin markaları
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Ufak Tefek Cinayetler dizisi her hafta salı günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ev dekorasyonundan, dizinin çekildiği yere her hafta adından söz ettirmeyi başaran Ufak Tefek Cinayetler dizisi hakkında çok merak edilen detaylardan biri de her hafta adeta bir moda gösterisi sunan oyuncuların kıyafetleri. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde merak edilen kıyafetleri sizler için derledik.
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Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun (Tülin Özen) eski kocası Mehmet'in düğününde giydiği ve son bölüme damga vuran kırmızı elbise: Begüm Baccal
Ayakkabı: Ninewest
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Bade İşçil’in Ufak Tefek Cinayetler dizisinde giydiği bluz: AslIhankarahanofficial
Etek: Sudietuzofficial
Merve Aksak'ın (Aslıhan Gürbüz) giydiği elbise: Tuvanam
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4Ufak Tefek Cinayetler Dizisi'nde Gökçe Bahadır'ın (Oya Toksöz) giydiği elbise Selim Baklacı'ya ait.
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5Selim Baklacı tasarımı olan elbise Sarmaşık kadınlarını stiline uygun modern zaman elbisesi.
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Merve Aksak'ın (Aslıhan Gürbüz) güçlü stilini yansıtan bu ceket Nisse'ye ait.
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7Kanada'lı tasarımcı Nargisse E. Akyuz'e ait olan Nisse markası Kanada, Amerika ve Türkiye’de bir çok noktada faaliyet gösteriyor.
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8Pelin Tarhan'ın (Bade İşçil) Ufak Tefek Cinayetler dizisinin geçtiğimiz bölümlerde giydiği ceket: Selma Çilek
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9SELMA ÇİLEK
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10Burcu'nun giydiği mavi gömlek-pantalon takım: H6 By Hazal Ozman
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11H6 By Hazal Ozman' a ait gömlek ve pantolon saten krep kumaşından tasarlanmış.
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12Aslıhan Gürbüz'ün giydiği tulum: Mango
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13Pelin Tarhan'ın (Bade İşçil) giydiği deri ceket: H6 By Hazal Ozman
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14H6 By Hazal Ozman
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15Oya Toksöz'ün giydiği pembe tulum: sudietuzofficial
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16Gökçe Bahadır’ın (Oya Toksöz) Ufak Tefek Cinayetler dizisinde giydiği kazak: MANGO
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17MANGO
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18Aslıhan Gürbüz'ün (Merve Aksak) Ufak Tefek Cinayetler dizisinde giydiği ceket: Merih Ogun
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19Duygu Sarışın yeşil elbise: Jaquette Boutique - Elvan Tığlıoğlu
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Gökçe Bahadır'ın (Oya Toksöz) giydiği tulum: Mango.
Bade İşçil (Pelin Tarhan) giydiği dantel bluz: Tara CoşkunTuncel
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21Aslıhan Gürbüz'ün (Merve Aksak) giydiği kürk ceket: Desa Fashion
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Burcu ve Arzu'nun giydiği mont: Fjallraven
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23Oya'nın giydiği bluz: HM