Aslıhan Gürbüz: Erkekler tokat yemiştir, acıttıysak affola!

Türkiye’de ve dünyada kadın olmayı nasıl anlatırsınız?

- Kadın hâlâ hak ettiği konumda değil. Ekonomik özgürlüğünü kazanamamış, kendi kararlarını veremeyen ya da şiddet gören kadınların olması çok üzücü. Ama zamanla ilerleme kaydettiğimizi de düşünüyor, buna seviniyorum. Canlandırdığım ‘Oya’ da böyle bir karakter ve kadınlara umut oluyor.

‘Oya’ yıllar sonra intikam almak için geri dönüyor. Sizin intikam duygusuyla aranız nasıl?

- ‘Oya’ intikam almak için değil, geçmişinden kaçmamak için ‘Sarmaşık’a geri dönüyor. Benim hayatımda öyle bir kavram yok. İntikam duygusu en çok insanın kendisine zarar veriyor. Buna neden olabilecek her şeyden uzaklaşmak bana daha doğru geliyor.