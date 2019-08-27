Zeynep Bastık’ın Emine Bulut konserine destek artıyor
Zeynep Bastık'ın Çeşme'de gerçekleştireceği konserinin gelirini vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacağını duyurmasının ardından konsere destek büyüyor. Konsere yoğun ilgi beklenirken sahne alacak isimler genişleyerek devam ediyor.
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Son dönemde müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıcı Zeynep Bastık, vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızına konser gelirlerini bağışlayacağını duyurmasının ardından konsere destek artıyor.
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228 Ağustos’ta Çeşme Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin ismi “Emine Bulut Destek Konseri” olarak değiştirildi.
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3Sanatçı dostlarından konsere katılarak destek olmalarını rica eden Bastık’ın çağrısına, Reynmen, Oğuzhan Koç, Berkay, Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev ve Yase yanıt vererek konserde sahne alacak.
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4Bastık konser hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "28 Ağustos Çarşamba bu sefer #EmineBulut’un geride bırakıp bize emanet ettiği kızı için bir araya geleceğiz. Bilge’nin geleceği için ne kadar bilet alır, aldırırsanız o kadar destek olmuş olursunuz."
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5"Gelseniz de gelmeseniz de o koltuklar boş kalmayacak korkmayın. Beni sahnede yalnız bırakmayacak tüm sanatçı arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim."
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6"Asıl teşekkürü konserden sonra detaylı yapacağım. Şimdi bu konseri olabildiğince yayma, desteğimizi gösterme zamanı. Her saniye, her paylaşım değerli. Herkesi öpüyorum"