Zeynep Bastık’ın Emine Bulut konserine destek artıyor

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Bastık konser hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "28 Ağustos Çarşamba bu sefer #EmineBulut’un geride bırakıp bize emanet ettiği kızı için bir araya geleceğiz. Bilge’nin geleceği için ne kadar bilet alır, aldırırsanız o kadar destek olmuş olursunuz."





