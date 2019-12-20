Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (Salı gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşecek)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

20 Aralık 2019 - (Cuma)

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Sis ve Pus Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/VAUv65Xf6K — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 20, 2019

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(20 - 26 Aralık 2019)

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların önümüzdeki hafta başında batı bölgelerden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pWmlc6Mi3p — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 19, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi başta İstanbul olmak üzere bugün sabah saatlerinde sisli puslu bir hava etkisini gösteriyor. İlerleyen saatlerde itibaren İstanbul'da lodosun etkisi ile rüzgarlı bir hava bekleniyor.

İstanbul'da bugün yağış beklenmezken Cumartesi gece etkisini göstermeye başlayacak yağışlı hava hafta boyunca devam edecek.

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İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

NTV YÜKSEK METEOROLOJİ UZMANI GÖKHAN ABUR AKTARDI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 10

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli 17



Adana: Az bulutlu ve açık 19



Antalya: Az bulutlu ve açık 20



Samsun: Az bulutlu ve açık 15



Trabzon: Az bulutlu ve açık 15



Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 3



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17