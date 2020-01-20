Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı (İstanbul'a kar geliyor)

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yarın Doğu Karadeniz ise kuvvetli yağış bekleniyor.
20 Ocak 2020 - (Pazartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 20, 2020
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ytG4FgHrMA
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON
İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan basınç değişimleri ile özellikle sabah saatlerinde don hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji, bölge halkını buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 19, 2020
(20 - 26 Ocak 2020)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/IEyt9vl0r1
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'a dün başlayan ve etkisini sürdürecek olan yağışlı hava, bugün kuvvetli rüzgar ile birleşince hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.
Salı günü etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, başta İstanbul olmak üzere perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, kentin 5 günlük hava durumuna yer verildi.
İstanbul'da hafta başında yağmurlu hava etkili olurken, havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 2
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 8
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6