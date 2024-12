Can Borcu dizisi oyuncuları kimler? (Can Borcu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

Can Borcu dizisi 21 Aralık Cumartesi günü ekran macerasına başlayacak. Dizinin ilk bölümünde karakter ve kadroya ilişkin ayrıntılar belli olacak. Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor.

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU



İzleyicileri sırlarla dolu, derin bir aile hikayesi ile buluşturmaya hazırlanan "Can Borcu"nun konusu ise şöyle; bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, birbirinin içine geçen hikayeleri.



Bir yanda babalarını kaybetmiş üç gence babalık yapmaya çalışan bir adam, bir yanda babalarının ölümüyle sarsılan evlatlarını hayatta tutmaya çalışan bir kadın hikayesi...



Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çekecek olan "Can Borcu," yakında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde işleyen dizide, her karakter kendi sırları ve geçmişleriyle yüzleşiyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?