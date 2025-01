Çal Mağarası'na 2024'te yoğun ilgi

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, yörenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi. Doğal yapısıyla dünyanın ilgisini çeken bir ilçe olduklarını dile getiren Çelenk, "İlçemizin bakir alanları, doğa alanları şu anda herkesin dikkatini çekiyor. Biz burada bu ilçeyi en güzel şekilde dünyaya tanıtmak üzere girişimlerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Çelenk, Çal Mağarası'nın ilçenin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayarak, "İçerisine giren insanlar hayran kalıyor. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz orada tabela ve ışıklandırmada güzel bir çalışma yaptı. Biz de ziyaretçilerin otopark konusundaki sıkıntılarını çözmek için orada bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Mağaraya gelen ziyaretçilerin manzarayı çok beğendiğini belirten Çelenk, "Kış mevsiminde bile bize gelen ziyaretçiler Düzköy ilçesinde gördüklerine hayranlıklarını dile getiriyor ve buradan gittikleri zaman kendi ortamlarında da anlatıyor" dedi.



Çelenk, turizmden daha fazla pay almak adına Düzköy Kaymakamlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile turizm master planı hazırlık sürecinde olduklarını dile getirerek, "Amacımız Düzköy'ü dünya literatürüne en güzel şekilde taşıyabilmek ve buranın cazibe merkezi olmasını sağlayabilmek" değerlendirmesinde bulundu.



"HER YIL BİNLERCE KİŞİ GELİYOR"



Çal Mağarası'nın her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği bir mekan olduğunu hatırlatan Çelenk, "Bu bizim için önemli. Her yıl binlerce kişi buraya geliyor, mağarayı görüyor. Çin, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa'dan, dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz var. Bu konuda bir sıkıntımız yok daha güzel olması için de gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.



İstanbul'dan gelen Samet Küçük, "Çal Mağarası'na daha önce gelmiştim. Tekrar bir kış günü gelmek nasip oldu. Doğası çok güzel. Mağaranın içi de çok güzel ama şu anda mağaranın içinden dışarısı bana daha bir güzel geliyor" dedi.