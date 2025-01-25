Çal Mağarası'na 2024'te yoğun ilgi

Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikteki Çal Mağarası, 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve küçük gölle yaklaşık 24 yıldır bölge turizmine katkı sağlıyor.



Mağara, yer altını keşfe çıkan adrenalin tutkunları için farklı bir rotaya ev sahipliği yapıyor. Girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılan mağaranın sol bölümünde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklar bulunuyor.



Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolunda ise göl ve çağlayan ziyaretçilerine göz kamaştıran güzellikler sunuyor.

Çatlaklar sayesinde dış ortamla hava akışı bulunan, yer altında olmasına rağmen vadide yüründüğü hissi veren mağaradan geçen derenin derinliği ise mevsimsel olarak değişiyor. Şu ana kadar 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabilen, birçok kısmı halen tam keşfedilemeyen mağarada yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor. Yıl boyunca açık tutulan, üzerindeki kalesinde çayevi ve yöre mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, geçen yıl 173 bin 572 ziyaretçiyi ağırladı. "İNSANLAR HAYRAN KALIYOR" Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, yörenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.



Doğal yapısıyla dünyanın ilgisini çeken bir ilçe olduklarını dile getiren Çelenk, "İlçemizin bakir alanları, doğa alanları şu anda herkesin dikkatini çekiyor. Biz burada bu ilçeyi en güzel şekilde dünyaya tanıtmak üzere girişimlerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Çelenk, Çal Mağarası'nın ilçenin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayarak, "İçerisine giren insanlar hayran kalıyor. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz orada tabela ve ışıklandırmada güzel bir çalışma yaptı. Biz de ziyaretçilerin otopark konusundaki sıkıntılarını çözmek için orada bir çalışma başlattık." diye konuştu.