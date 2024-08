Erzurum'da yapılan kazılarda 6 bin yıl eskiye dayanan yerleşim tespit edildi

Doğu Anadolu'da ilk devlet ve yazı geleneğinin Urartu'yla gediğini anlatan Işıklı, "Bu günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önce ama arada kalan 2 bin yıllık zaman diliminde nasıl bir süreç yaşandı, kimler vardı ve nasıl yaşadılar, bu soruları hala çözmeye çalışıyoruz. Biz arkeologlar o döneme Geç Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı süreci diyoruz. Bu yaklaşık bin yıldan fazla bir zaman dilimini kapsıyor. Değirmenler Höyük'te başlatılan bu kurtarma kazısı aslında bu döneme dair çok güzel veriler sunuyor." diye konuştu.



Günümüzden yaklaşık 4 bin yıl önce bölgede güçlü hayvancılık ve tarımla geçinen toplumsal yapının karşılarına çıktığını belirten Işıklı, şöyle devam etti:



"O dönemde burada güçlü beyler var. Nitekim o beylerin yaşadığı coğrafyanın köylerini şu an kazılarla tespit etmeye çalışıyoruz. Burada güçlü bir Erzurum merkezli krallığın olduğunu, hatta yeri geldiğinde Urartu Krallığı'na kafa tutabilecek kadar da güçlü olduğunu, kaleleriyle, askeri gücüyle, zengin hayvan potansiyeliyle gücü olduğunu biliyoruz. İşte o krallıkların köyünü burada şu an kazma süreci içerisindeyiz."



Işıklı, Erzurum'un arkeolojik potansiyelinin çok zengin olduğuna dikkati çekerek, "O nedenle bu kazı çok önemli, çok büyük bir potansiyeli yansıtıyor. Bu bölgede yapılan kazılar, bölgenin kültürel dokusunu, dip tarihini bize çok güzel bir şekilde anlatacak. Aslında biz burada Erzurum'un dip tarihine bir yolculuk yapıyoruz ve çok heyecan verici bir yolculuk. Her çıkan buluntu, her kazma darbesiyle ortaya çıkan eser bizi çok fazla heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.