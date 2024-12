Hasankeyf Müzesi’ni 11 ayda 25 bin kişi ziyaret etti

"ÇIKAN HER TARİHİ ESERİMİZİ MÜZEMİZDE SERGİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Kaymakam İmrak, çıkan her bir tarihi eserin müzede sergilemeye devam edileceğini ifade ederek, “Hasankeyf Kalemizde, yine yeni Bizans ve Romalılara ait eserlerimizi bulup, yine burada sergilemeye devam ettik ve edeceğiz. Bütün misafirlerimizi 4 bine yakın eseri içerisinde barındıran bu güzel müzemize bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Hasankeyf’imiz, 12 bin yıllık kadim tarih ve hala keşfedilmemiş bir tarihi özelliğe sahip. Burası bir hazine. Hasankeyf’imizde her çıkan tarihi eserimizi müzemizde sergilemeye devam edeceğiz. Hasankeyf Müzesi öyle bir şekilde konumlandırılmış ki ilk giriş yaptığınızda bir Paleolitik çağ ile karşılaşıyorsunuz ve Paleolitik çağdan insan figürlerine, mağaralarda yaşayan insan figürlerine, o dönemdeki hayvan fosillerine ve mağaralardaki yaşamdan günümüze kadar geliyorsunuz. Haliyle de bu konumlandırma da bu güzel heykellerle, bu güzel tarihi eserlerle beraber misafirlerimizi güzel bir tarihi yolculuğa çıkarmış oluyoruz” diye konuştu.