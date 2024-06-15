Trabzon'un turizm rotaları daha erişilebilir hale geldi

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan kent, Türkiye'nin dört bir yanı ile yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Trabzon'da en fazla ziyaretçi çeken yerlerin başında Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Cami'si, Atatürk Köşkü ile Çal Mağarası geliyor.

Alternatif tatil arayanlara yaylaları, ormanları, plajları, şelaleleri ve göletleriyle farklı güzellikler sunan kent, yöre mutfağıyla da öne çıkıyor. Deniz ve hava ulaşımında yaşanan gelişmelerin bir yansıması olarak daha erişilebilir hale gelen Trabzon'un alternatif turizm rotalarında sezon hareketli başladı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un Doğu Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Kente doğa, yayla ve inanç turizmi kapsamında her yıl milyonlarca turistin geldiğini belirten Erdoğan, "Geçen yıl 1 milyon 319 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bunun 706 bin 532'si konaklama yapan yabancı ziyaretçilerden oluşmaktadır." dedi. Erdoğan, kente gelen yabancı turist sayısının yerli turist sayısını geçtiğini vurgulayarak, bu ay itibarıyla Katar'dan, Suudi Arabistan'dan ve Dubai'den birçok hava yolu şirketinin direkt uçuşlara başlamasının Trabzon'a yoğun ilginin göstergesi olduğunu ifade etti.



Geçmişte ziyaretçilerin aktarmalı uçuşlarla Trabzon'a geldiğinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Aktarmalı uçuşlarda biraz zorluklar yaşanıyordu ama şimdi Körfez ülkelerinde vize muafiyetinin getirilmesiyle ve direkt uçuşların da gerçekleşmesiyle doğrudan insanlar hızlı bir aksiyon alarak Trabzon'a ziyaret gerçekleştirmeye başlayacaklar. Bunun turizm potansiyelimizi olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Önceki yıla oranla 2024 yılından daha umutluyuz."