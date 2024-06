Trabzon'un turizm rotaları daha erişilebilir hale geldi

Erdoğan, bu kapsamda da ziyaretçi ve konaklama sayısında artış beklediklerini anlatarak, "Bunu vize muafiyetiyle de birleştirdiğimiz zaman, ziyaretçilerimizin çok yoğun bir ilgi göstereceğini umuyoruz. Mesela geçen yıl ilk defa Katar'dan hava yolu firması Trabzon'a haftada 3 gün uçuşa başladı. Bu yıl yoğun talep üzerine haftada 5 güne çıkardıklarını beyan ettiler ve haziran başında Katar'dan haftanın 5 günü direkt uçuşlar başladı." diye konuştu.



Dubai'den ve Körfez ülkelerinden gelen direkt uçuşlarla da haziranın yoğun geçtiğine işaret eden Erdoğan, Trabzon'a yeni direkt uçuş talepleri olduğunu söyledi.



Erdoğan, Trabzon'un her dönem ziyaretçilerinden ilgi gördüğünü belirterek, "Trabzon her zaman gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen misafirlerimizle ülkemizin en çok ziyaret edilen illerinin başında geliyor. Bu kapsamda da yaz sezonunun yanı sıra Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Tüm tesislerimiz ve destinasyonlarımızla hazırız." ifadelerini kullandı.



"Yıl bitmeden 21 kruvaziyer geminin daha gelmesi planlanıyor"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, kruvaziyer turizminde de güzel gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Kruvaziyer turizmi Trabzon'da 5 yıllık bir kesintiye uğradı. 5 Ağustos 2022'de Bakanlığımızın, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansımızın ve Valiliğimizin yoğun çabaları sonucunda kruvaziyer gemi ziyaretleri başladı. 2022'de Soçi'den Trabzon'a seferler başladı ve şu an halen devam ediyor. 2022'de 8 gemiyle 5 bine yakın yolcu misafir ettik. 2023'te kış sezonu olmasına rağmen ocak ayında başladılar, onda da 23 gemi ile 16 bin 728 yolcu misafir ettik. 2024 yılının ilk 4 ayında da 6 gemi ile yaklaşık 5 bin yolcu misafir ettik."



Erdoğan, yıl bitmeden 21 kruvaziyer gemisinin daha kente gelmesinin planlandığını belirterek, amaçlarının "12 ay turizm, her mevsim turizm" sloganıyla turizm çeşitliliğini sağlamak olduğunu söyledi.



"Trabzon'u ve turizm alternatiflerini çok beğendik"



Umman'dan ailesiyle tatil için Trabzon'a gelen İbrahim Khalil de 12 günü burada geçireceklerini söyledi.



Trabzon'a daha önce de geldiklerini ifade eden Khalil, "Uzungöl çok güzeldi, fiyatları da uygundu. O yüzden yeniden geldik." diye konuştu.



Khalil, Trabzon'u ve turizm alternatiflerini çok beğendiklerini anlatarak, "Beğendiğimiz için tekrar geldik. Çok güzel. Her yerini yeniden gezmek istiyoruz." dedi. Suudi Arabistan'dan gelen Hassan Daghriri ise ailesiyle Trabzon'da iki hafta kalacaklarını söyledi. Kent merkezini, ilçelerini, Uzungöl'ü, Çal Mağarası'nı ve şelaleleri gezdiklerini belirten Daghriri, "Trabzon'u çok beğendik. İnşallah yaz ve diğer tatil günlerinde de tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.