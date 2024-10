Turizme açılan Küçük Ağrı Dağı dağcıları ağırlıyor

Geçmişte PKK terör örgütünün kullandığı sığınak ve barınakların bulunduğu alanlar, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu terörden temizlenerek turizme açıldı. Bölgede güven ve huzur ortamının oluşmasıyla Türkiye'nin birçok yerinden doğasever, uzun yıllar dağcılık faaliyetine kapalı bulunan Küçük Ağrı Dağı'na geliyor.



Sahip olduğu 3 bin 896 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek altıncı dağı olma özelliğini taşıyan Küçük Ağrı Dağı'na gelmeye başlayan doğa tutkunları, rehberler eşliğinde zirve tırmanışı yapıyor. Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının göründüğü dağa tırmanış yapan doğaseverler, hoşça vakit geçiriyor.



"HER FAALİYETTE AYRI BİR GÜZELLİĞİ KEŞFEDİYORUZ"

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olan dağcı Oğuz Aygan, AA muhabirine, huzurun sağlanmasıyla Küçük Ağrı Dağı'nın rağbet gördüğünü söyledi. Bölgeye yılın her dönemi tırmanış yapılabileceğini ifade eden Aygan, "Yerli ve yabancı dağcılar, dağın her rotasında faaliyet yapmak için fırsat kolluyor. Bugün de Küçük Ağrı Dağı'na kondisyonlu bir ekiple yaptığımız faaliyette sisli bir havada ilerledik. Dağı doğal güzelliklerinin yanı sıra zaman zaman da böyle havalarda tırmanmak ayrı bir keyif veriyor." dedi.



Aygan, dağın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirterek, "Yağmur yağdığında farklı, kar yağdığında farklı oluyor. Bugün yaptığımız faaliyette de böyle sisli bir havada, bulutların arasında ilerlemek etkinliğimize ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu. Iğdır Zirve Kuzey-Doğu Dağcılık Kulübü sporcusu Harun Cengiz de Küçük Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılmasının yerli ve yabancı dağcıların bölgeye ilgisini artırdığını dile getirdi.



Bölgenin saklı bir cennet olduğunu söyleyen Cengiz, şelaleleri, gölleri, meteor çukurları, ormanlık alanları, eteklerindeki yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dağın turizme açılmasının Türkiye için büyük kazanç olacağını belirtti. Cengiz, "Son haftalarda dağın kuzey rotasına ve Küçük Ağrı Dağı'na yaptığımız zirve tırmanışları bizlere çok büyük keyif veriyor. Her faaliyette ayrı bir güzelliği keşfediyoruz. Bütün doğaseverleri bu güzellikleri keşfetmek için buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.