0000 Kilometre 1 Kasım'da vizyona girecek

Beyza Alkoç, ilk filmin vizyona girdiği ilk günlerden itibaren, 'Lütfen devamı gelsin' şeklinde mesajlar aldığına dikkati çekerek, bazı izleyici ve okurlarının ise ilk filmi birkaç kez daha izlediğini dile getirdi.



İlk filmde birbirine 3391 kilometre mesafedeki iki kişinin bu uzaklıkta nasıl bir aşk yaşayabileceklerini anlattıklarını kaydeden Alkoç, "Şimdi sıfıra indi aradaki mesafe. İlk filmde sanki yan yana olsalar her şey çözülecek gibi düşünüyordu Ege ve İzmir. Bu sefer mesafe sıfıra indiğinde, her şey gerçekten mükemmel mi olacak yoksa asıl sorunlar yan yanayken mi başlayacak, bunun hikayesini işliyoruz." dedi.



Alkoç, çekimlerin İstanbul, İzmir ve Paris'te gerçekleştiğinin altını çizdi.



"DAHA AKLI BAŞINDA, DAHA OLGUN BİR KARAKTER VAR"



Başrol oyuncusu Derya Pınar Ak da ilk filmin ardından güzel yorumlar aldığını belirterek, "Sağ olsunlar, her şeyi çok sevdiler ve kafalarındaki İzmir'e çok benzettiler. O yüzden bu da beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni filmde aradaki mesafelerin sıfırlandığına işaret eden genç oyuncu Ak, şöyle devam etti:



"Mesafesiz bir şekilde, ilişkimizdeki ya da aşkımızdaki engelleri anlattığımız bir film bu. İzmir ilk filmde çok sessiz, pasif, depresif, aslında biraz içine kapanık bir karakterken, şimdi biraz daha büyümüş geliyor karşımıza. Daha aklı başında, daha olgun bir karakter var. Daha fazla ses çıkarabilen bir karakter oldu. O yüzden ben ikinci filmde oynamaktan daha mutluyum tabii ki."



Derya Ak, kariyeri için ilk filmin dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "İlk filmle birlikte çok güzel bir ivme yakaladık. Çok güzel bir seyirci var ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. İkinci filmde de öyle olacağını umuyorum. Bu da hayatımın ikinci dönüm noktası diyebilirim." ifadelerini kullandı.



"ÇOK GÜZEL BİR İŞ YAPTIK, ÇOK ÇALIŞTIK"



Başrol oyuncusu Ahmet Haktan Zavlak ise ikinci filmle ilgili heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir gişe dönemine daha girdik. Mutluyuz. Seyircimizi tekrar aynı şekilde bekliyoruz. Daha fazla seyirci bekliyoruz. Çok güzel bir iş yaptık, çok çalıştık. Güzel olacak. Güzel şeyler hissediyorum." diye konuştu.



Devam filminin bir sene ara ile çekildiğine vurgu yapan Zavlak, "İzleyiciler, ikinci filmde güzel bir yol, güzel bir aşk, güzel bir bekleyiş ve güzel bir hikaye bulacaklar. Geldiklerinde gerçekten 1.5 saat boyunca, dertlerinden uzaklaşıp, bir hikayeye kapılıp mutlu ayrılacakları bir sinema serüveni olacak." dedi.



Böcek Film, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile hayata geçirilen filmde Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür de rol aldı. Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği, Fulya Özcan'ın senaryolaştırdığı filmin konusu şöyle:



"İzmir ve Ege '3391 Kilometre'yi aşmış, Paris’te birlikte bir hayat kurmuştur. Fakat gelen bir telefonla her şey değişir. İzmir ve Ege’nin arasına yeniden mesafeler girecek, her şeye en baştan başlamaları gerekecektir. Hayat onları savurup, yollarını tekrar aşklarının başladığı İzmir’de kesiştirecektir. İzmir ve Ege’nin yıldızlarla dolu hikayesi devam ederken, artık aralarındaki Sıfır Kilometre ile hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir."