8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor

Vali Yavuz Selim Köşger, etkinlikler kapsamında yapılan söyleşide, dolu dolu bir lezzet festivalinin gerçekleştirildiğini söyledi. Gastronomi ve lezzetin Adana için turizm alanında doğru bir strateji olduğunu vurgulayan Köşger, "Yaptığımız bütün etkinliklerde çok büyük coşku, katılım var. Bunları keyif alarak gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST'i gerçekleştirdik. 1 milyon 100 bini aşkın insan geldi. Daha önce de Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da bu civarda katılım oldu. Etkinlikler son derece keyifli bir ortamda geçiyor." diye konuştu. Köşger, Adana mutfağının önemine değinerek, şöyle konuştu: "Burası gastronomi havzası. Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın her birinde muazzam lezzetler var. Vatandaş sadece buraya gelmekle kalmıyor. Yiyor, içiyor, geziyor, konaklıyor, ulaşım aracını kullanıyor. Biz 4 günlük lezzet festivalinin, 3 milyar liraya yakın kent ekonomisine katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Daha fazlası da mümkün. Her bir aktivite bütün sektörlere canlılık getiriyor."

"YURT DIŞINDAN KATILAN ŞEFLER ZENGİNLİK KATIYOR"



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'nın çok köklü bir kadim kent olduğunu belirtti.



Adana'dan 16 kavim geçtiğini ve bunların her birinin de zenginlik, kültür mirası ve lezzet bıraktığını anlatan Karalar, şöyle devam etti:



"Bu işi lezzete dönüştüren maharetleri de konuşmak lazım. Bugün ovadan çıkan ürünü lezzete dönüştürmek çok önemli. Bir malzemesi kaliteli, ikincisi onu işleyen usta eller olacak ama aynı zamanda sevgi katacak. Buranın özelliği bu. Dolayısıyla biz her lezzet festivalini yaptığımızda çıta biraz daha yukarı çıkıyor. Her yıl katılım sayısı biraz daha artıyor. Bu sene özellikle yurt dışından katılan şefler zenginlik katıyor."



BELEDİYE BAŞKANLARI PANELE KATILDI



Etkinlik alanındaki ana sahnede, moderatörlüğünü Fatoş Karahasan'ın yaptığı "Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıklı panel gerçekleştirildi.



Panelde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet konuşmacı olarak katıldı.



ATÖLYE ÇADIRINDA ADANA YEMEKLERİ YAPILDI



Etkinlik kapsamında, "Unutulmaya yüz tutmuş Adana yemekleri"nin atölye çalışması gerçekleştirildi.



Çukurova Aşçılar Derneğinden (ÇUKAD) Tülay Nisanoğlu "tahinli fıstık köfte", Feride Akay Sözügeçer "portakallı şam tatlısı", Büşra Öztaş "gül mantısı", Aynur Yılmaz "etli nohutlu kuru dolma" ve Halide Can da "müceddere" yaptı. Atölyeyi takip edenlere daha sonra yemeklerden ikram edildi.



GENÇ ŞEFLER YARIŞTI



Yarışma çadırında düzenlenen "Genç Şefler Yarışması"nda üniversite öğrencileri mücadele etti. Bireysel ve ekip olmak üzere iki kategoride yarışan öğrenciler, hazırladıkları yemekler ile jürinin karşısına çıktı.



Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verilecek.



Festival kapsamında yarın da "Liseli Genç Şefler Bireysel" ve "Liseli Genç Şefler Ekip" yarışmaları düzenlenecek.