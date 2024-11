Ankara Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü, Altan Erkekli'ye verildi

Çankaya Belediyesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış programı, CerModern'de gerçekleştirildi. Bu yıl vefat eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın anısına düzenlenen festival, ödül töreni öncesinde Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosunun "Bir Çift Mavi Göz" dans gösterisiyle başladı.



Festivalin onur ödülü, tiyatro sanatçısı Altan Erkekli'ye, emek ödülü yıllarca Dostlar Tiyatrosu Müdürü olarak sahnelere hizmet veren Ahmet Kaya'ya verildi. "Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü" ise oyun yazarı Prof. Dr. Hasan Erkek'e takdim edildi.



Altan Erkekli, ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den aldı. Erkekli, geçen yıllarda Ihlamur Sokak'taki tarihi mekanından taşınmak zorunda kalan, meslek hayatına başladığı Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yalnız bırakıldığını ve kimsenin destek vermediğini belirterek, Hüseyin Can Güner'den eski binanın tiyatroya verilmesi için destek istedi.



Altan Erkekli, 19 yaşında bir genç olarak Ankara İstasyonu'nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümüne kayıt yaptırmak için geldiğinde, "Ben bu şehirde iki saat kalmam" dediğini ama 25 yıl kaldığını belirterek, şunları söyledi:



"Beni var eden Ankaralılara çok teşekkür ediyorum. Bana her şeyi tiyatro gibi yaşamam gerektiğini, hayatın tiyatroyla değiştirilebileceğini ve emekten, sevgiden, dürüstlüğün ancak tiyatro ile aktarılabileceğini öğreten hocalarımı minnetle anıyorum, hepsi ışıklar içinde uyusun."



FESTİVAL, 2 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 2 Aralık'a kadar devam edecek. Festivalde bu yıl Sırbistan, İran ve Azerbaycan'dan oyunlar ile Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak'tan toplam 42 oyun sahne alacak.