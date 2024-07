Beni Ay’a Uçur filmi için sayım başladı

Yönetmen Berlanti'nin kamera arkasındaki önemli iş birlikçileri arasında ünlü görüntü yönetmeni Dariusz Wolski, yapım tasarımcısı Shane Valentino, Berlanti'nin uzun süredir kurguculuğunu yapan Harry Jierjian, efsanevi kostüm tasarımcısı Mary Zophres, besteci Daniel Pemberton ve müzik süpervizörü Season Kent yer alıyor. Her filmde olduğu gibi, bu özel projeye en iyi uyacak ışık ve lensleri bulmak karşılaşacağımızı bildiğimiz bir zorluktu diyen Berlanti, “Görüntü yönetmenimiz Wolski'ni, çeşitli tonlara sahip bu film için, Apollo 11 görevinin hikayesinin destansı hikayesini aktarırken, iki insanın bir araya gelip âşık olmasının samimiyetini yakalaması ve tüm bunları 1960'lardan orijinal görüntülerle dengelemesi gerekiyordu. Biz bunu başardık, bu sebeple de filmin kendine has bir estetiği var. Bu hissi ancak 20, 30 yıllık filmlerinde görebilirsiniz" dedi.

Başrollerini Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un paylaştığı romantik komedi Fly Me To The Moon- Beni Ay ’a Uçur seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Merakla beklenen filmin vizyonu öncesi yönetmen Greg Berlanti filme nasıl hazırlandıklarını anlattı.

"ROKETLE FIRLATILMANIN GERÇEK BİR SİMÜLASYONUNU YAPTIK"



Yapım Tasarımcısı Valentino'nun karşılaştığı en büyük zorluğun Cape Kennedy mühendislerinin fırlatmayı düzenledikleri monitörlerin bulunduğu ateşleme odasını yeniden yaratmak olduğunu aktaran başarılı yönetmen, "Bu filmlerin çoğu Houston'da Görev Kontrol'de geçiyor. Houston roketle konuşuyor. Ancak roket havalanmadan önce gerçekleşen her şeyin yüzde 90'ı Cape Kennedy'de, ateşleme odasında gerçekleşiyor. Bu sebeple önce o odadaki herkes için fırlatmanın simülasyonunu yaptık, böylece fırlatmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebildiler. Orada orijinal ateşleme odasında bulunan biri vardı ve uzaya bakıp ‘İşte tam olarak böyle bir his' diye düşünürken gözleri yaşardı" diye konuştu.



Filmde efsanevi kostüm tasarımcısı Mary Zophres ile çalışan Berlanti, “Filmde başrol oyuncuları için tasarlanan gösterişli kıyafetler ve arka plandaki karakterler için tasarlanan ayakları yere basan, gerçekçi kıyafetlerle eşit derecede dikkat çekiyor. Çünkü Zophres, dönem filmlerinin gerçekçi olması için arka plandaki her oyuncuyu da kendisi giydiriyor. Dönem filmlerinde gerçekçilik arka plandaki karakterlerin detaylarıyla başarılıyor" diyor.



BENİ AY’A UÇUR’UN KONUSU

NASA'nın tarihi aya inişinin riskli zemininde geçen romantik komedi Fly Me To The Moon- Beni Ay’a Uçur’da, NASA'nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için getirilen pazarlama harikası Kelly Jones (Scarlett Johansson), fırlatma direktörü Cole Davis'in (C. Tatum) zaten zor olan görevini alt üst eder. İşler sarpa sarınca, görevin başarısız olamayacak kadar önemli olduğunu düşünen Başkan, Jones'a destek olarak sahte bir aya iniş düzenlemesi talimatı verilir ve geri sayım gerçekten başlar..



"Beni Ay’a Uçur”, 12 Temmuz’da vizyona girecek.