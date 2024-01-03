George R.R. Martin'den 3 yeni "Game of Thrones" animasyon projesi

Dünyanın her yerinde geniş yankı uyandıran Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, seriyi temel alan üç yeni animasyon üzerine çalıştığını paylaştı.



Ünlü yazar dizinin yayınlandığı HBO kanalı ile birlikte "A Song of Ice & Fire" dünyasında geçen animasyon projeleri olduğunu duyurdu.

Yazar, "Henüz hiçbirine yeşil ışık yakılmadı ancak birkaçıyla bir sonraki adımı atmaya yaklaştığımızı düşünüyorum. Birkaç yıl önce animasyon dizileri için bazı harika yeteneklerin de dahil olduğu dört fikrimiz vardı. Ne yazık ki orijinal projelerden ikisi daha sonra rafa kaldırıldı." ifadelerini kullandı.