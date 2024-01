George R.R. Martin'den 3 yeni "Game of Thrones" animasyon projesi

"NINE VOYAGES" ANİMASYON OLUYOR



Martin'in açıklamalarına göre, daha önce duyurulan "House of the Dragon" yan hikayesi "Nine Voyages" animasyon projesine dönüştürülecek.



“Nine Voyages”, Steve Toussaint'in “House of the Dragon” dizisinde canlandırdığı Deniz Yılanı Corlys Velaryon'un hikayesini anlatacak.



Bütçe kısıtlamaları, dizinin yarısının denizde geçmesi ve Driftmark'tan Lys'e, Basilisk Adaları'ndan Volantis'e kadar her hafta farklı bir liman yaratma zorunluluğu nedeniyle canlı uygulama projeyi aşırı derecede masraflı hale getirebilir.



Yazar animasyon tekniği ile yarattığı kurgusal evrenin daha geniş bir bölümünü izleyici ile buluşturmayı planlıyor.



Martin, projelerin beyazperdeye taşınacağından umutlu olsa da, "Hollywood'da hiçbir şey kesin değil." ifadelerini kullandı.