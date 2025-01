He-Man filmi geliyor

80’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, beyazperdeye taşınıyor. “Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile akıllarda yer eden süper kahramanı İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak. Son olarak "Idea of You" filmiyle adından söz ettiren oyuncunun rol alacağı filmin adı ise "Masters of the Universe" olacak.



ROLÜNE NASIL HAZIRLANIYOR?



Filmde He-Man'i canlandırmaya hazırlanan 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, rolü için hazırlık yapmaya başladı. Vogue dergisine konuşan yıldız, "He-Man gibi olmak için dünyadaki tüm ağır şeyleri kaldırıyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Amazon MGM Studios ve Mattel Films'in yapımcılğını üstlenecek filmin yönetmenliğini ise Bumblebee filmiyle tanınan yönetmen Travis Knight yapacak. Filmin senaryosu Chris Butler tarafından kaleme alındı.



Merakla beklenen He-Man filmi, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. Filmin konusuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.