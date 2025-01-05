He-Man filmi geliyor
Uzun zamandır beklenen He-Man (Masters of the Universe) live-action filmi sonunda çekiliyor. Filmde başrolü üstlenen Nicholas Galitzine, rolüne nasıl hazırlandığını açıkladı.
80’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, beyazperdeye taşınıyor. “Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile akıllarda yer eden süper kahramanı İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak. Son olarak "Idea of You" filmiyle adından söz ettiren oyuncunun rol alacağı filmin adı ise "Masters of the Universe" olacak.
ROLÜNE NASIL HAZIRLANIYOR?
Filmde He-Man'i canlandırmaya hazırlanan 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, rolü için hazırlık yapmaya başladı. Vogue dergisine konuşan yıldız, "He-Man gibi olmak için dünyadaki tüm ağır şeyleri kaldırıyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Amazon MGM Studios ve Mattel Films'in yapımcılğını üstlenecek filmin yönetmenliğini ise Bumblebee filmiyle tanınan yönetmen Travis Knight yapacak. Filmin senaryosu Chris Butler tarafından kaleme alındı.
Merakla beklenen He-Man filmi, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. Filmin konusuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
"SKELETOR" BELLİ OLDU
2014 yılında Dallas Buyers Club filmiyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Jared Leto da Masters of the Universe filmde rol alacak. Leto filmde Eternia'nın en büyük savaşçısı He-Man'in baş düşmanı "Skeletor"u canlandıracak.
KADRODA KİMLER VAR?
Filmde Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson gibi isimler de dahil oldu. Filmin yönetmen koltuğunda ise Travis Knight var. Daha önce kadroya dahil olan Alison Brie "Evil-Lyn" rolünü, Camila Mendes ise "Teela" rolünü üstlenecek. Idris Elba ise Teela'nın babası "Man-at-Arms" rolünde filmde yer alacak.
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