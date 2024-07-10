House of the Dragon izlenme rekoru kırdı

Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı. Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizi şu sıralar 2. sezonuyla ekranlara geliyor.

Dizinin dördüncü bölümünde House of the Dragon’ın bugüne kadarki en büyük ejderha savaşı yaşandı. Dizi, ABD’de 8.1 milyon izleyiciyi ekran başına kilitledi ve yeni sezonun izlenme rekorunu kırdı.

Dizide Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi isimler rol alıyor. George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.



House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu 21 Ağustos 2022'de yayınlanmıştı.

