İtfaiye Haftası coşkuyla kutlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada yaptığı konuşmada, itfaiye teşkilatının afete maruz kalanlar başta olmak üzere bütün insanların can güvenliği için cansiparane çalıştığını söyledi.



Teşkilat çalışanlarının 300 yılı aşkın süredir bir can kurtarmak için canını ortaya koyduğunu vurgulayan Genç, "İtfaiye denilince ilk başlangıçta akla yangın geliyor ama itfaiye işini çok daha kapsamda ele aldığımızda depremde, selde, her türlü felakette canını ortaya koyan bir birimimiz." dedi.



Genç, Trabzon'da 18 ilçede 21 itfaiye istasyonu olduğunu belirterek, "270 mesai arkadaşımız elini, bedenini taşın altına koyarak afete maruz kalan vatandaşımızın yanında olup can güvenliğini temin etmek için büyük bir gayreti ortaya koyuyor. Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinde de 2 merkez oluşturuyoruz." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, daha sonra İtfaiye Haftası dolayısıyla hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi.