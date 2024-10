İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Bulgaristan'da sahne aldı

Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov ve Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın organizasyonu ile Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk Alkomet şirketinin desteği ile düzenlenen konser, başkent Sofya'nın 'Bılgariya" Salonunda yapıldı.



Konserde, orkestra şefi Gürer Aykal'ın yönetiminde, piyanist Gökhan Aybulus'un eşlik ettiği Tchaikovsky, Liszt ve Ulvi Cemal Erkin'in eserleri dinleyicilerle buluştu. Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı mutluluğu yaşatıldığı konserde, müziğin evrensel diliyle dostluk mesajı verildi.



Şef Aykal, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Müzik, her zaman kültürler arasında en güçlü köprü olmuştur. Müzik, aramızdaki sınırları kaldırarak bizleri birbirimize yaklaştırır." dedi.



Müzikte Bulgaristan ile işbirliğinin 1970'li yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu anlatan Aykal, "Bir Bulgar'ı veya bir Türk'ü, herhangi bir yerde bir arada görürseniz, onlar kardeş gibiler. Türk ve Bulgar olarak zevklerimiz, yemek yiyişimiz bile aynı. Aramızda hiçbir şey değişik değil." diye konuştu.



TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMA MİSYONU



Aykal, inkılap tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerden önemlilerinden birinin de müzik devrimi olduğunu söyledi.



Atatürk'ün 1913-1915 döneminde askeri ateşe olarak görev yaptığı Sofya'daki opera kültürüne tanık olduğunu ve bu kültürü Türkiye'ye de yaşatmak istediğini belirten Aykal, gittiği her ülkede Türk müzik kültürünü tanıtma misyonunu taşıdığını aktardı.



Türk müziğinin aslında dünyada çok çalınmaya başlandığına işaret eden Aykal, "Özellikle Ahmet Adnan Saygın çok çalınıyor, çok biliniyor. Saygın'ı Amerika'da çok yönettim. Burada da tanıtmak isterim." diye konuştu.



Bulgarları dost ve komşu bildiğini belirten Aykal, "Sofya'da kendi evimdeki gibiyim. Her zaman burada bu huzur ve rahatlığı hissettim." dedi.



"İNSANOĞLUNUN BULUŞTUĞU EN GÜZEL SANAT MÜZİKTİR"



Müzik sevgisinin babasından miras kaldığını dile getiren Aykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sokakta duyduğum hiçbir sesi ses olarak değil, nota olarak duyuyorum, araba kornalarına kadar, hepsi benim için notadır. İnsanoğlunun buluştuğu en güzel sanat müziktir. Müzik insan varlığında insan eder, insanları düşünceye sevk eder."



Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" bestesini sunarken, bu bestenin hem Türk, hem de Bulgar müzik geleneğini birleştirdiğini anlatan Aykal, "Genç piyanistimiz Gökhan Aybuluş, o kadar yetenekli ki, resmen piyanoyu yürütür. Çok sevdiğimiz bu yetenek, Franz Liszt konçertosunu çalacak." dedi. Aykal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne denk gelmesinin, konserine ayrı bir değer kazandırdığını, Bulgar sanat severlerin bu konserde komşu ve dost Türkiye’nin sıcaklığını yanlarında hissetmelerine vesile olacağını belirtti.



İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI'NIN 50. YIL DÖNÜMÜ

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Keman Sanatçısı Özge Tanrıver de Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı haftada Sofya'da olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.



Tanrıver, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın 50'nci kuruluş yıl dönümünü bu yıl kutladıklarını belirterek, "Bu konseri Bulgaristan'da gerçekleştirmemize sebep olan Bulgaristan Kültür Bakanı ve ünlü orkestra şefi Nayden Todorov'un uzun yıllar önce orkestramızla bir konser yönetmesi ile oluşan dostluğumuzdan sonra yaptığı davetiyle, Sofya Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık'ın da katkıları ile burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.