Karlar Ülkesi 3'ün vizyon tarihi açıklandı

Walt Disney'in sevilen animasyonu Karlar Ülkesi serisi kaldığı yerden devam ediyor. Gişede rekor üstüne rekor kıran Karlar Ülkesi (Frozen) serisinin üçüncü filminin vizyon tarihi açıklandı.

Film, 24 Kasım 2027 yılında vizyona girecek.



İlk Karlar Ülkesi filmi (2013) gişede toplamda 1,2 milyar dolar hasılat elde etmişti. Film, Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ve "Let It Go" şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı ödülünün sahibi olmuştu.

Karlar Ülkesi 2 ise 2019 yılında izleyiciyle buluştu ve dünya çapında 1,45 milyar dolara hasılat elde etti.