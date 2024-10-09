Kathy Bates'in Oscar anısı: Annesinin sözlerini açıkladı
Birkaç hafta önce emekli olacağını duyuran Kathy Bates, "Misery" filmindeki performansıyla 1991'de "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazanmıştı. Usta oyuncu, annesinin ödülü aldıktan sonraki yorumunu açıkladı.
Kısa bir süre önce "Matlock"un ardından hiçbir projede yer almayacağını "Dua ettiğim, çalıştığım, tırnaklarımla kazıdığım her şeyin, aniden hepsini kullanmam istenebiliyor. Ve bu çok yorucu. Bu benim son dansım" sözleriyle duyuran oyuncu Kathy Bates, son açıklamasıyla adından söz ettirdi.
"CBS Sunday Morning" adlı programa katılan Kathy Bates, "Misery" filmindeki performansı sonrası kazandığı Oscar ödülü için annesinin yorumunu açıkladı.
"KANSERİN TEDAVİSİNİ KEŞFETMEDİNİZ"
Variety'de yer alan habere göre; 76 yaşındaki oyuncu, “Ben ‘Misery’ adlı filmimle Oscar kazandığımda; annem, ‘Bu kadar heyecanın ne olduğunu bilmiyorum, kanserin tedavisini keşfetmediniz’ dedi” ifadelerini kullandı.
BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI
American Horror Story ve Two and a Half Men dizilerindeki performansları Bates'e iki Primetime Emmy Ödülü kazandırdı.
"Misery" filminde hemşire Annie Wilkes'i canlandıran oyuncu, Altın Küre ve Oscar ödülü kazandı.
"The Late Shift"te Jay Leno'nun menajeri Helen Kushnick'i canlandıran oyuncu, ikinci kez Altın Küre ödülü kazandı.
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