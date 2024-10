Kathy Bates'in Oscar anısı: Annesinin sözlerini açıkladı

Kısa bir süre önce "Matlock"un ardından hiçbir projede yer almayacağını "Dua ettiğim, çalıştığım, tırnaklarımla kazıdığım her şeyin, aniden hepsini kullanmam istenebiliyor. Ve bu çok yorucu. Bu benim son dansım" sözleriyle duyuran oyuncu Kathy Bates, son açıklamasıyla adından söz ettirdi.

BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI

American Horror Story ve Two and a Half Men dizilerindeki performansları Bates'e iki Primetime Emmy Ödülü kazandırdı.



"Misery" filminde hemşire Annie Wilkes'i canlandıran oyuncu, Altın Küre ve Oscar ödülü kazandı.



"The Late Shift"te Jay Leno'nun menajeri Helen Kushnick'i canlandıran oyuncu, ikinci kez Altın Küre ödülü kazandı.