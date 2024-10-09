Kathy Bates'in Oscar anısı: Annesinin sözlerini açıkladı

Kısa bir süre önce "Matlock"un ardından hiçbir projede yer almayacağını "Dua ettiğim, çalıştığım, tırnaklarımla kazıdığım her şeyin, aniden hepsini kullanmam istenebiliyor. Ve bu çok yorucu. Bu benim son dansım" sözleriyle duyuran oyuncu Kathy Bates, son açıklamasıyla adından söz ettirdi.

"CBS Sunday Morning" adlı programa katılan Kathy Bates, "Misery" filmindeki performansı sonrası kazandığı Oscar ödülü için annesinin yorumunu açıkladı.