Kültür Yolu Festivali, Erzurum gecelerini hareketlendirdi

"KONSERLERİMİZİ YÜZ BİNLER İZLİYOR"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, festival kapsamında her yaşa hitap eden etkinlikler düzenlendiğini söyledi.



Kentte adeta kültür ve sanat şöleni gerçekleştirildiğini belirten Yer, "Festivalde sanattan edebiyata, sergilerden söyleşilere, tiyatrodan sinemaya, operadan konserlere, geleneksel sporlardan çocuk oyun alanlarına kadar ne ararsanız var." dedi.



Kentte çok sayıda tarihi mekanın bulunduğuna işaret eden Yer, şunları kaydetti:



"Şehrimizin tarihi yapılarını sanatla birleştirip halkımızla buluşturuyoruz. Böylece gelenek ile gelecek arasında bir köprü oluşturuyoruz. Erzurum kadim bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, coğrafi konumuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ecdadımız birçok tarihi yapıyı bizlere miras bırakmış. Bulunduğumuz bölge, medreseleriyle, camileriyle, kümbetiyle, kalesiyle adeta bir açık hava müzesi, tarihi mekanlarımız adeta dolup taşıyor. Birçok kişi tatilini festival takvimine göre ayarlamış. Çevre illerden gelen binlerce misafirimiz var, halkımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. On binlerce misafirimiz etkinliklere iştirak ediyor. Konserlerimizi yüz binler izliyor. Şehre festivalle birlikte hissedilir derecede canlılık geldi. Festivalin 7. günündeyiz, yüz binlerin etkinliklerimize dahil olduğunu ve on binlerce kişinin şehrimizde konakladığını söyleyebiliriz. Şehrimizde tarihi mekanlara yoğun ilgi var, bundan dolayı kapanış saatlerimizi 22.00'ye kadar çektik. Mekanlarımız o saate rağmen dolup taşıyor."



Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Erzurum'u 2025'in "turizm başkenti" ilan ettiğini anımsatan Yer, "Şehrimizde daha nice güzel etkinlikler, halkımızla, yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizle buluşacak." diye konuştu.