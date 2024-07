Özkan Uğur'un vefatının birinci yıl dönümü

KENDİNE HAS KİŞİLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKTI



Neşesi, sahne enerjisi ve sempatisiyle renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı.



Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner 1980'lerin başında ünlü isimlerle çalıştı. 1980-1983 arasında Fuat Güner'le ayrıca Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak bulundu.



Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" topluluğu olarak bir araya gelip ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı.



"Peki Peki Anladık", "Vak The Rock", "No Problem", "Best of MFÖ", "Geldiler", "Agannaga" ve "Dönmem Yolumdan" gibi albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı "M.V.A.B"yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan "MFÖ Collection"ı, 2006'da "AGU" ve 2011'de "Ve MFÖ" albümlerine imza atan topluluk, müzik dünyasında ses getirdi.