Özkan Uğur'un vefatının birinci yıl dönümü

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının üzerinden bir yıl geçti. Müzisyenliğinin yanında oyunculuğuyla da dikkati çeken Uğur, Osman Hurşit Bey ve Nahide Hanım'ın beşinci çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanışarak müzik dünyasına adım attı.

Uğur, Fenerbahçe Lisesi'nde okuduğu yıllarda ise "Atomikler" adında amatör bir grup kurarak popüler şarkıları seslendirdi. Profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başlayan Uğur, 1971'de tanıştığı, sonralarda "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar"da basgitaristlik yaptı.

KURTALAN EKSPRES'İN İLK KADROSUNDA YER ALDI



Uğur, "Kaygısızlar"ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu "Kurtalan Ekspres"in ilk kadrosunda yer aldı.



Grubun ilk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Manço'nun askere gitmesinin ardından grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile "Ter" grubunu kurdu.



Barış Manço'nun askerden dönmesi ve gruba dahil olmasıyla "Kurtalan Ekspres"e geri dönen Uğur, 1973-1974'te bu grupla çalıştı ve 2 plak kaydında yer aldı.



Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın "Dostlar Orkestrası"nda çaldı ancak anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.



Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden "Ersen ve Dadaşlar" grubuna Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan "Türkülerimiz" LP'sinde basgitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve "Kardaşlar" grubunun bir 45'liğinde de yer aldı.



Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile 1976'da yine "İpucu Beşlisi" grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.