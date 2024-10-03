Pink Floyd grubu müzik haklarını rekor fiyata sattı

Variety'nin haberine göre, grup üyeleri ve Sony'nin temsilcileri anlaşma ile ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Satışın resmen gerçekleştiğini ilk duyuran Financial Times oldu.

Anlaşma, grup üyeleri, özellikle de Roger Waters ve David Gilmour arasında yıllardır devam eden çekişme ve sert sözlere rağmen sonunda sonuçlandı. Anlaşma, yalnızca grubun kayıtlı şarkılarının haklarını içeriyor.

Dünyaca ünlü grup Pink Floyd, milyonlarca dolar değerindeki müzik kataloğunu satışa çıkardı. İkonik İngiliz rock grubu Pink Floyd, şarkılarını ve isim haklarını yaklaşık 400 milyon dolara Sony Music'e sattı.

Kataloğun 500 milyon dolara satılması planlanıyordu ve grup 2022'de bir anlaşmaya sıcak bakıyordu. Ancak grubun üyeleri arasındaki çekişme - özellikle Roger Waters'ın siyasi açıklamaları- nedeniyle anlaşma sağlanamadı.



Ancak, son birkaç yılda Bruce Springsteen, Bob Dylan ve Queen'in müzik haklarına bir milyar dolardan fazla harcayan Sony Music'in, grubun müzik haklarını 400-500 milyon dolar arasında bir bedel karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Pink Floyd'un klasikler arasına giren albümleri "Dark Side of the Moon", "The Wall", "Wish You Were Here", "Animals", "Meddle", "Piper at the Gates of Dawn", "More" ve daha fazlası, tüm zamanların en değerli albümleri arasında yer alıyor.