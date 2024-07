Rock grubu Jethro Tull İstanbul’a geliyor

Progresif rock, folk rock ve hard rock türlerinde çığır açan Jethro Tull, Grammy ödüllü müziği ve 60 milyondan fazla albüm satışıyla dünya çapında milyonlarca hayrana sahip. 40’tan fazla ülkede 3000’den fazla konser veren ve buna her yıl dünya çapında 100 yeni konser ekleyen grup, Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak.



Jethro Tull, flütü rock müziğe tanıtan adam olarak tarihe geçen solistleri Ian Anderson liderliğinde, ilk albümleri 'This Was'dan son albümleri 'RökFlöte'e uzanan repertuvarını, her yaştan Türk hayranlarıyla buluşturacak. Flüt, vokal ve akustik gitar ile hayranlarının karşısına çıkacak Ian Anderson’a gitar ve vokalde Jack Clark, davulda Scott Hammond, klavye ve vokalde John O’Hara, bas gitar ve vokalde ise David Goodier eşlik edecek.