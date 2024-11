Star Wars hayranlarına kötü haber

Disney, yeni Star Wars filmini 2026 vizyon takviminden çıkardı. Filmin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Adı henüz belli olmayan film yerine takvime Buz Devri 6 eklendi.

Geçtiğimiz hafta çekimlerinin devam ettiği belirtilen Buz Devri 6'nın kadrosunda Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary ve Simon Pegg gibi isimler yer alıyor.

Ertelenen yeni Star Wars filminin, "Star Wars: The Rise of Skywalker"da (2019) yaşananlardan sonra Rey'in hikayesini konu alacağı tahmin ediliyordu.

YENİ BİR ÜÇLEME ÇEKİLECEK

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi artık Simon Kinberg'e emanet. Lucasfilm, Kinberg'in stüdyo şefi Kathleen Kennedy ile birlikte üç filmi yazıp yapımcılığını üstleneceği yeni bir "Yıldız Savaşları" üçlemesi üzerinde çalıştığını açıkladı.



Üçleme, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver ve Oscar Isaac'ın başrollerini paylaştığı "Star Wars: The Rise of Skywalker" ın ardından çekilen yeni bir film serisi olacak.



Filmlerin konusuna dair detaylar henüz açıklanmadı. Disney, Jon Favreau imzalı "The Mandalorian & Grogu" filminin vizyon tarihini 22 Mayıs 2026 olarak açıklamıştı.