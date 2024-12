Suç Takımı 2: Pantera için geri sayım başladı

Başrollerinde Gerard Butler’in (Plane, Has Fallen serisi) ve O’Shea Jackson Jr.’ın (Straight Out of Compton, Godzilla: King of the Monsters) yer aldığı Suç Takımı, ikinci filmi ile geri dönüyor.

Serinin ikinci filmi Suç Takımı 2: Pantera’da Big Nick (Butler), soyguncu avına Avrupa’da geri döner ve elmas hırsızlarının ve kötü şöhretli Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie’nin (Jackson) peşine düşer. Donnie, dünyanın en büyük elmas borsasına büyük bir soygun planlamaktadır.

Suç Takımı 2: Pantera’da Gerard Butler ve O’Shea Jackson Jr. ile beraber Evin Ahmad, Salvatore Esposito, Meadow Williams, Swen Temmel gibi isimler rol alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise ilk filmin de yönetmeni Chrstian Gudegast oturuyor



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Suç Takımı 2: Pantera, 21 Şubat 2025’te vizyonda olacak.