The Day of the Jackal 2. sezon onayı aldı

Ünlü İngiliz aktör Eddie Redmayne, 1973 yapımı gerilim türündeki The Day Of The Jackal adlı dizinin yeniden uyarlamasında rol aldı. 2024 yılının en iyi yapımları arasına giren dizi, 2. sezon onayı aldı.

Redmayne dizide, 1973 yapımı klasik filmde Edward Fox’un hayat verdiği Jackal olarak bilinen yalnız suikastçıyı canlandırıyor. Oyuncu, dizinin yeni sezonunda rol alacak.



THE DAY OF THE JACKAL KONUSU



Eddie Redmayne, Lashana Lynch ve Úrsula Corberó'nun başrollerini paylaştığı dizide suikastçi Jackal, en yüksek ücret karşılığında geçimini sağlar ancak inatçı bir İngiliz istihbarat görevlisi ile karşılaşınca işler değişir.