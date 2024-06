Tiyatro seyirci sayısında artış var: 6 milyondan fazla kişi tiyatroya gitti

Tiyatro seyircisinde geçen sezon yüzde 15,2'lik artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri"nden yaptığı derlemeye göre, sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,3 azalışla 31 milyon 5 bin 844 kişi oldu. Sinema seyirci sayısı 2022'de 35 milyon 754 bin 644 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Yerli film seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27,2 azalışla 13 milyon 716 bin 5 kişiye gerilerken, yabancı film seyirci sayısı ise aynı dönemde yüzde 2,2 yükselerek 17 milyon 289 bin 839 kişiye ulaştı.



Buna karşılık tiyatro seyircisi sayısı 2022-2023 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 15,2 arttı. Söz konusu sezonda tiyatro seyirci sayısı 6 milyon 279 bin 512 kişi olarak kaydedildi. Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin ve çocuk eserleri gösteri sayısı geçen sezon bir önceki sezona göre yüzde 9,1 yükselerek 27 bin 399 oldu.



"Tiyatro artık her kesimden izleyiciye hitap ediyor"



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tiyatrodaki seyirici sayısının yükselişinin bir ilk olmadığına dikkati çekti.



Kavame, Türk seyircisinin tiyatroya ilgisinin artığını belirterek, "Rakamlar bu artışı destekler nitelikte. Bunun başlıca sebebi tiyatronun artık her kesimden izleyiciye hitap ediyor olması. Tiyatro sezonunun kapanışına yaklaştığımız bu günlerde şimdiden diğer sezon için 131 oyun hazır durumda. Türkiye'de tiyatro dünyası gelecek sezonu 450 oyunla kapatmaya yaklaşıyor." dedi. Tiyatro seyircisindeki artışın nedenlerinden birinin bilet fiyatlarının görece daha uygun olmasından kaynakladığını ifade eden Kavame, şunları söyledi:



"Zincir fast food restoranlardaki bir menü fiyatının da altına çok kaliteli yapımları izleyebiliyorsunuz. Eskiden çok masraflı, büyük projelerin kar ettiğini zanneden tiyatro sektörü, daha uygun bütçeli yapımları hem daha hızlı hem daha az kadro ve kaliteli içerikler ile seyircisiyle buluşturabilir hale geldi. Tiyatrolar ayrıca Türkiye'deki başarılı dizi ve film sektöründe adıyla yıldızlaşan ünlü oyuncuları sahnede canlı görmek isteyenlerin akınına uğruyor."



"Sinema izleyicisindeki düşüşte dijital platformlar etkili"



Kavame, Türk tiyatrosunun dünya standartlarında yapımlara imza attığına da işaret ederek, seyircinin başarılı oyuncu performanslarını sahnede izlemekten mutlu olduğunu ifade etti. Sinema izleyicisindeki düşüşün ise alışveriş merkezlerindeki sinema salonlarının maliyeti ve bilet fiyatlarındaki yükseliş olduğunu anlatan Kavame, "Sinema izleyicisinin düşüşünde dijital platformların zengin içeriklerle izleyicilere alternatif sunmaları da etkili oldu. Önümüzdeki dönemde tiyatronun yükselişine ve daha fazla kapalı gişe yapımlarına hazır olun." dedi.



"Tiyatronun kalitesi gün geçtikçe artıyor"



TOBB Kreatif Endüstriler Meclis Üyesi ve Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mert Fırat ise her yıl sadece İstanbul'da oynanan oyun sayısının 300'e yaklaştığını bildirdi.



Fırat, tiyatronun kalitesini gün geçtikçe artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yeni metinler ve kendini tekrar etmeyen genç bir tiyatromuz var. Açılan yeni salonlar, kurulan yeni tiyatro yapım evleri, kurumsallaşma ve oynanan oyunların kitlelere ulaşması ile seyirci sayımız arttı. Farklı semtleri hedefleyen tiyatrolar da mahalle kültürünü beslemekle birlikte oyunlarımız herkes için daha ulaşılabilir oldu. Artan enflasyon ve bilet fiyatlarının bizleri dahi rahatsız eden pahalılığına rağmen seyircilerimiz bizi ellerinden geldiğince desteklemeye devam ediyor. Alım gücü kısıtlı grupların bilete erişmesindeki zorluk ise dikkate alınması gereken bir başka husus."