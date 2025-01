Usta sanatçı Ayla Algan mezarı başında anıldı

2022'de "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen Ayla Algan, 2024'te hayata veda etmişti. Algan, vefatının birinci yıl dönümünde Aşiyan'daki mezarı başında düzenlenen törende yad edildi. Sanatçının kızı Sevi Algan törende yaptığı konuşmada, Algan'ı hem bir anne hem çalışma arkadaşı olarak çok özlediğini dile getirdi.



Annesinin, yeri çok zor doldurulacak bir değer olduğunu vurgulayan Sevi Algan, "Bazen buraya geliyor ve onunla konuşuyorum. O benim yalnızca annem değil ayrıca hocam ve meslektaşımdı. Onunla aynı sahneyi paylaştık. O, hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahipti. Ayla Algan'ın her mesele için bir çözümü, üçüncü yolu vardı ve bu yüzden onu hayatımızın her anında anmaya devam ediyoruz. Onu çok özlüyoruz" dedi.



Sevi Algan, 1988'de Şehir Tiyatrolarına bağlı kurulan Tiyatro Araştırma Laboratuvarının (TAL), babası Beklan Algan ve Ayla Algan için çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:



"Onlar, TAL'ın bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Özellikle babam TAL'ın akıbetini çok merak ediyordu. Kadir Has Üniversitesi, TAL'ın 1988'den beri kaydı tutulan oyuncu notlarından, videolara kadar bütün dosyalarını dijitalleştiriyor. Böylece bütün bu arşiv orada tekrar kullanıma açılmış olacak. Burada önemli bir miras söz konusu ve bunun benim için ağır bir sorumluluğu var. TAL'ın kendi yolunu bulduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım."