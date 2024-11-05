Vancouver Türk Film Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl VTFF, sinemaya taze ve yenilikçi bir bakış sunan heyecan verici bir kısa film programını da izleyiciyle buluşturuyor. Kısa filmler hem yeni hem de deneyimli yönetmenlerin yaratıcı hikaye anlatımlarını yansıtıyor. Film gösterimlerinin yanı sıra VTFF gala festival açılış gecesi ve soru-cevap oturumları gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Uzun metrajlı filmler arasında İstanbul Üçlemesi (Istanbul Trilogy), Rosinante, Hayat (Life), Son Hasat (The Reeds), Crossing, Bildiğin Gibi Değil (Not What You Think) ve Yurt (Dormitory) bulunuyor. Oya, Ali Amca (Uncle Ali) ve İyi Ölüm (The Good Death) ise festivalde gösterilecek belgesel yapımlar.

Festival programında, ödüllü dramalardan yenilikçi belgesellere, sinemanın yeni yüzlerinden ödüllü yönetmenlerin son çalışmalarına uzanan özenle seçilmiş filmler yer alıyor. Festivalde gösterilecek 7 uzun metrajlı film, 3 belgesel ve heyecan verici bir kısa film seçkisinde, kimlik, insan ilişkileri ve toplumsal dönüşüm temaları öne çıkıyor.

Bu yılki festival, geniş yelpazede bir film seçkisiyle kültürlerin zenginliğini ve çeşitliliğini vurgulamayı amaçlıyor.

Film gösterimleri ve etkinlikler, VIFF Merkezi (VIFF Center), SFU Goldcorp Sanat Merkezi (SFU Goldcorp Centre for the Arts) ve Cineworks Bağımsız Film Yapımcıları Derneği (Cineworks Independent Filmmakers Society) olmak üzere üç farklı mekânda yapılacak.

Festival Direktörü Zuhal Karataş Kavak, şu sözleriyle heyecanını özetliyor:

“11. Vancouver Türk Film Festivali, güçlü hikayelerin sınırları aşıp evrensel insan deneyimlerini yansıttığı sinema dünyasını keşfetmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu yılki zengin program, seyircilere Anadolu'dan başlayarak onun sınırlarının da ötesine uzanan bir sinema yolculuğuna çıkma ve uluslararası sahnede derin yankılar uyandıran filmleri keşfetme imkânı verecek. Sınırların ötesini beyazperdede keşfedin...”

Düzenlendiği ilk yıldan beri VTFF, uluslararası sinemaya ilgi duyan seyircileri kendine çekerek Vancouver'ın kültürel takviminin temel taşlarından biri haline geldi. Festival, kültürler arasında köprüler kurmaya devam ediyor ve sinemanın evrensel dili aracılığıyla Anadolu'nun ruhuna bir pencere açıyor.