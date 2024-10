Venom: Son Dans beklentinin altında kaldı

Sony Pictures’ın CinemaCon’da müjdesini verdiği Venom 3 geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Eddie Brock/Venom karakterlerine hayat veren İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu filmin gişe rakamları açıklandı.

Cuma günü vizyona giren yapım, 22 milyon dolar hasılat elde etti. Film, Venom (2018) ve Let There Be Carnage (2021) filmlerinden daha az hasılat elde etti.

Filmin haftasonu toplam hasılatının 65 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Venom: Son Dans, 120 milyon dolarlık bütçesiyle çoğu süper kahraman gişesinden daha düşük bir yapım bütçesine sahip.