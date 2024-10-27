Venom: Son Dans beklentinin altında kaldı
Tom Hardy'nin başrolde olduğu Venom serisinin üçüncü devam filmi Venom: The Last Dance (Venom: Son Dans) gişede beklentiyi karşılayamadı.
Sony Pictures’ın CinemaCon’da müjdesini verdiği Venom 3 geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Eddie Brock/Venom karakterlerine hayat veren İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu filmin gişe rakamları açıklandı.
Cuma günü vizyona giren yapım, 22 milyon dolar hasılat elde etti. Film, Venom (2018) ve Let There Be Carnage (2021) filmlerinden daha az hasılat elde etti.
Filmin haftasonu toplam hasılatının 65 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Venom: Son Dans, 120 milyon dolarlık bütçesiyle çoğu süper kahraman gişesinden daha düşük bir yapım bütçesine sahip.
FİLM HAKKINDA
Kelly Marcel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Venom üçlemesinin final filminde, artık tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom bu kez kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olarak izleyici karşısına çıkacak.
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