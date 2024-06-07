Yeni Açlık Oyunları romanı geliyor: Filmi de çekilecek

Amerikalı yazar Suzanne Collins'in yazdığı üçlemeden oluşan film serisi Açlık Oyunları 2012 yılında beyazperdeye uyarlanmıştı. Açlık Oyunları, Ateşi Yakalamak ve Alaycı Kuş olmak üzere üç kitaptan oluşan serinin dört filmi yapıldı. Yazar Suzanne Collins, Açlık Oyunları evreninde geçecek yeni kitabını duyurdu: Sunrise on the Reaping. Yazar, serinin beşinci kitabını gelecek yıl 18 Mart'ta okurseverlerle buluşturacak. Kitap , üç kitaplık seride yaşananlardan öncesini konu alacak. Yeni kitap, "The Ballad of Songbirds and Snakes" (Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı) adlı dördüncü kitapta geçen olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak.

FİLMİ DE ÇEKİLECEK Gelecek sene yayımlanacak kitap aynı zamanda beyazperdeye de uyarlanacak. Filmin ise 2 0 Kasım 2026' da vizyona girmesi planlanıyor. Kitap , okuyucuları bir zamanlar Kuzey Amerika olan ancak savaş ve iklim değişikliği nedeniyle yok edilen, 12 bölgeden oluşan Panem'e geri götürecek. Kitap, ilk “Açlık Oyunları” romanındaki olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Yazar, Açlık Oyunları serisinin üçüncü kitabını bitirdikten sonra serinin devam etmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Collins, 2020 yılında "The Ballad of Songbirds and Snakes" adlı kitabını yayımlayarak kitapseverlere sürpriz yaptı.

Açlık Oyunları serisinin son filmi "The Ballad of Songbirds and Snakes", gişede 337 milyon dolar hasılat elde etmişti.



2012'deki “Ateşi Yakalamak”tan bu yana tüm “Açlık Oyunları” filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Francis Lawrence ile görüşmeler sürüyor.



AÇLIK OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?



Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.



Orijinal Açlık Oyunları serisi dört filmden oluşmaktadır. Açlık Oyunları (2012), Ateşi Yakalamak (2013), Alaycı Kuş: Bölüm 1 (2014), Alaycı Kuş: Bölüm 2 (2015)

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi ise 13 Kasım 2023'te vizyona girdi.