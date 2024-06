Yeni Açlık Oyunları romanı geliyor: Filmi de çekilecek

Amerikalı yazar Suzanne Collins'in yazdığı üçlemeden oluşan film serisi Açlık Oyunları 2012 yılında beyazperdeye uyarlanmıştı. Açlık Oyunları, Ateşi Yakalamak ve Alaycı Kuş olmak üzere üç kitaptan oluşan serinin dört filmi yapıldı.



Yazar Suzanne Collins, Açlık Oyunları evreninde geçecek yeni kitabını duyurdu: Sunrise on the Reaping.



Yazar, serinin beşinci kitabını gelecek yıl 18 Mart'ta okurseverlerle buluşturacak. Kitap, üç kitaplık seride yaşananlardan öncesini konu alacak. Yeni kitap, "The Ballad of Songbirds and Snakes" (Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı) adlı dördüncü kitapta geçen olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak.



FİLMİ DE ÇEKİLECEK



Gelecek sene yayımlanacak kitap aynı zamanda beyazperdeye de uyarlanacak. Filmin ise 20 Kasım 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.



Kitap, okuyucuları bir zamanlar Kuzey Amerika olan ancak savaş ve iklim değişikliği nedeniyle yok edilen, 12 bölgeden oluşan Panem'e geri götürecek. Kitap, ilk “Açlık Oyunları” romanındaki olayların 24 yıl öncesinde geçiyor.



Yazar, Açlık Oyunları serisinin üçüncü kitabını bitirdikten sonra serinin devam etmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Collins, 2020 yılında "The Ballad of Songbirds and Snakes" adlı kitabını yayımlayarak kitapseverlere sürpriz yaptı.