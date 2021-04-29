2030'da 145 milyon elektrikli araç yollarda olacak

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıtlar 2021 raporuna göre, dünyada elektrikli araç pazarının gelecek 10 yılda önemli bir büyüme kaydedeceği öngörülüyor. Mevcut politikalar ve eğilimler ışığında 2030'da yollardaki toplam elektrikli araç, ağır vasıta, kamyonet ve otobüslerin sayısının 145 milyona ulaşacağı belirtiliyor.



Öte yandan, hükümetlerin uluslararası iklim ve enerji hedeflerini hızlandırmaları durumunda bu rakam 230 milyonu bulabilir.

PETROL GÜNLÜK 2 MİLYON VARİL AZALACAK

145 milyon aracın yollarda olmasıyla petrole olan talep günlük 2 milyon varil azalacak. Bu da 120 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi anlamına geliyor. Eğer yollardaki araç sayısı 230 milyona çıkarsa petrol tüketimi günlük 3.5 milyon varil azalacak.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araçların dünya çapında sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması için olmazsa olmaz bir rol oynadığını belirterek, "Mevcut satışlar oldukça cesaret verici fakat iklim ve enerji hedeflerimiz satışların daha hızlı şekilde artmasını gerektiriyor. Hükümetler, ekonomik toparlanma paketlerini kullanarak batarya üretimi ve şarj altyapısı geliştirmeye yatırım yapılmasını sağlamalı ve elektrikli araçların daha hızlı şekilde entegrasyonu gerçekleştirilmeli" ifadelerini kullandı.

2020'DE 120 MİLYAR DOLARLIK SATIŞLA REKOR KIRILDI

Dünyada satılan elektrikli araçların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre rekor (yüzde 41) artışla 3 milyon oldu. Tüketiciler elektrikli araçlara 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 120 milyar dolar harcama yaptı.

Geçen yıl elektrikli araç satışlarında rekor olarak kayda geçen bu artışla, dünyada kullanımda olan toplam elektrikli araçların sayısı 10 milyonu aştı.



Otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen, elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yüzde 4,6'sını oluşturdu.

BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 140 ARTIŞ

Elektrikli araç satışlarındaki büyüme bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 140 yükseldi.



Söz konusu dönemdeki artışta Çin'de 500 bin, Avrupa'da ise 450 bin adet elektrikli araç satışı belirleyici rol oynadı.