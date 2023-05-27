AB'nin Euro 7 standartlarına tepkiler artıyor: Elektrik dönüşümünü yavaşlatacak

AB Komisyonu, geçen yıl Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda AB'de satılan yeni araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için Euro 7 standartları teklifini açıklamıştı.



2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standardı ile dizel ve benzinli motorlara aynı kuralları getiriyor ve emisyon seviyeleri daha fazla düşürülüyor.



AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.



Öte yandan, İtalya'nın başını çektiği bir grup ülke söz konusu yeni standartlara karşı olduklarını açıklamıştı.



DEV MARKALAR TEPKİLİ

Euro 7'nin araç üretim maliyetlerini artıracağı belirtilirken dev otomotiv firmaları düzenlemeye itiraz ediyor. Son olarak Renault CEO'su Luca de Meo, Euro 7'nin elektrikli araç dönüşümünü yavaşlatacağı görüşünü açıkladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin de (ACEA) başkanı olan de Meo, "Bizi sektörü dönüştürme misyonumuzdan uzaklaştıracak bir düzenlemeye gitmek istiyorlar." dedi.

De Meo, "Bu geleceği olmayan şeylere daha fazla para yatırmamızı gerektirecek. Bu nedenle Avrupa Birliği'ni önerilen Euro 7 düzenlemesini onaylama niyetini gözden geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.