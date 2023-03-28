Almanya ve AB anlaştı: Sentetik yakıtlı otomobiller de serbest olacak (e-yakıt nedir?)

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri tarafından onaylanan ve 2035 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanacağı anlaşmanın yasalacağı süreçle ilgili bir engel çıktı.



Otomotivin en güçlü ülkelerinden olan Almanya ve İtalya, sentetik yakıtların da koruma altına alınması istediği için oylama ileri bir tarihe ertlenmişti.

Son gelen bilgilere göre AB ile Almanya e-yakıtlı araçlar konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre e-yakıt kullanan içten yanmalı araçların satışı 2035’ten sonra da devam edecek.