Araçlarda 3D ekran dönüşümü

Daha büyük, görsel olarak daha çekici ve çok daha fazla sayıda özelliğe sahip olan dijital ekranlar, araç kokpitlerinin önemli bir özelliği haline geldi. Ne sürücüler ne de yolcular artık akıllı telefon ve televizyon gibi cihazlarda sahip oldukları ekran ve kontrol özelliklerinden araçlarında mahrum kalmak istemiyor. Ama bundan daha fazlası var: geleceğin kokpitlerinde dijital ekranlar yalnızca yeni ekran ve kontrol özellikleri sunmakla kalmayıp, sürücüler ve araçları arasındaki etkileşimde de önemli bir role sahip olacak.

3D ekran çözümleriyle gelen firmalarında biri olan Bosch, bu ekranlarda, geleneksel ekranlara oranla görsel bilgilerin daha hızlı anlaşılmasını sağlayan ve gerçekçi üç boyutlu efekt oluşturan pasif 3D teknolojisini kullanıyor.

Bosch Araç Multimedya Sistemleri Başkanı Dr. Steffen Berns, “Ekranlar, sürücülerin bireysel ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilen interaktif sistemler haline geliyor. Bosch için bu alanda büyük bir iş potansiyeli var. Ekranın alan derinliği, bir sürücü destek sistemi ya da bir trafik sıkışıklığı uyarısında, sürücülerin önemli görsel bilgileri daha hızlı kavramasını sağlıyor. Ekrandan dışarı fırlıyormuş gibi gözüken uyarılar, çok daha belirgin ve aciliyet hissi veriyor” dedi.

Ayrıca, park etme sırasında arka görüş kamerasından gelen görüntü, daha gerçekçi hale gelerek engellerin daha erken algılanmasını sağlarken; sürücüler arka çamurluk ile örneğin bir otopark duvarı arasında ne kadar mesafe kaldığı konusunda daha kesin bir fikre sahip oluyor. Sokaklarda navigasyon kullanırken; harita ekranının mekansal derinliği, hangi binanın bir sonraki dönüşü işaret ettiğini anında gösterdiği için 3D efekt belirleyici bir role de sahip oluyor. Bosch, yeni ekranı için gözle takip etme ve 3D gözlük gibi ek özelliklere gerek duymadan çalışan pasif 3D teknolojisi kullanıyor.

Berns, “Bosch, her müşteriye uygun bilgi-eğlence sistemleri geliştiriyor. Özellikle gelecekte sürücüler sürüş için otomatik pilotu seçeceğinden, otomobil ve sürücüsü arasındaki etkileşimde insan-makine arayüzü (HMI) çok daha büyük bir önem kazanacak” dedi.

AUDI TT

Bosch, Audi Quattro’nun kokpitinde yer alan dünyanın ilk dijital ekranı gibi, 1980’lerden beri araç ekranları konusunda sürekli olarak yeni dönüm noktalarına ulaşıyor. Beş yıl önce isteğe göre programlanabilen ilk ekran Audi TT üretimine dahil edildi. Ayrıca VW Touareg’in Innovision kokpitinde Bosch tarafından geliştirilen dünyanın ilk kavisli gösterge paneli kullanıldı. Bosch, dijital inovasyonlarını motosikletlerin ve eBike’ların ekranlarına da uyguluyor.