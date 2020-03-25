Audi ve VW'den sosyal mesafe uyarısı ve evde kalanlara destek

Corona virüse karşı insanların sosyal izolasyon nedeniyle evde kalmaya başladığı günlerde, Alman otomotiv devi Audi'den destek geldi. Audi evde canı sıkılanlar için 'Tutkunu renklendir' başlığıyla ücretsiz bir boyama kitabı çıkardı.

ntv.com.tr 25.03.2020 - 12:52

audi boyama kitabı.jpg

Türkiye'de ve tüm dünyada corona virüs salgını devam ederken, uzmanlara göre virüse karşı en önemli korunma yöntemlerinin başında sosyal izolasyon geliyor. Bu dönemde evde kalmak ve dışarı ile bağlantıyı kesmek hayati önem taşıyor. 

Alman otomobil üreticisi Audi, logosu üzerinden paylaştığı mesajla sosyal izolasyonun ne kadar önemli olduğunu vurgularken, evde kalanlara yönelik ücretsiz bir boyama kitabı çıkardı.  

Ücretsiz olarak sunulan kitabı indirenler en sevilen Audi modellerini boyama şansı buluyor.

VOLKSWAGEN'DEN UYARI

Volkswagen ise logosu üzerinden yaptığı paylaşımla salgın sürecince tedbirin ne denli önemli olduğunun altını çiziyor. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...