Bu yıl 15 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın Diriye (Ad Diriyah) kentinde start alacak 5’inci ABB FIA Formula E Şampiyonası öncesinde, Audi Sport ABT Schaeffler Takımı, yeni yarış otomobilini tanıttı. Formula E kurallarına göre aynı araçlar yarışlara katılırken, marka ve takımlar araçlardaki farklılığı motor, vites kutusu, arka süspansiyonlar gibi aktarım organlarını kendileri geliştirerek sağlıyor. Bir önceki yıl takıma şampiyonluk kazandıran FE04’ün aktarım organlarının yüzde 95’i yenilenerek geliştirilen yeni otomobil FE05, Audi Sport ABT Schaeffler tarafından ilk kez tanıtıldı. Bir önceki nesle göre yüzde 10 daha hafif olan FE05, rakiplerine oranla daha verimli…



Formula E'nin beşinci sezonunda, sıralama yarışlarında otomobillerin 340 HP’ye kadar güç üretmesine izin veriliyor. Yarış sırasında da 272 HP olarak sınırlandırılıyor. Tüm Formula E takımları, 374 kilogram ağırlığındaki aynı McLaren pillerini kullanıyor. Lityum iyon pil, sürücü koltuğu ile aktarma organları arasında yer alıyor. 52 kWh kapasiteye sahip olan piller, 45 dakika içinde şarj ediliyor. Beşinci sezon için tamamen yeni bir gelişme olan “Brake by wire) sisteminde, fren kontrolü ve arka aks aktarım sistemi birbirinden ayrı elektronik olarak kontrol ediliyor. Bu nedenle, dengeli bir şekilde fren dengesi eşit bir şekilde dağıtılıyor enerji geri kazanımı, daha da verimli hale geliyor.



“BATMOBİL TASARIMI”



Formula 1’de olduğu gibi, Formula E’de de pilotlar, FIA güvenlik standartlarına uymak için geliştirilmiş bir karbon fiberden oluşan bir monok içinde oturuyor. Otomobillerin maksimum ağırlığı sürücü dahil 900 kilogram. Formula E’de otomobiller 0’dan saatte 100 kilometreye, 3.1 saniyede ulaşırken, saatte maksimum 240 kilometreye çıkabiliyor. FE05’in bu yıl en büyük özelliği, arka kanatlarının olmaması… Motor sporlarında nadir görünen bu tasarımda araca etki eden bastırma kuvveti, otomobilin arkasında difüzor tarafından sağlanıyor. Formula E tutkunları, ilk test sürüşlerinin ardından FE05’in fütüristik görünümünü “Batmobile”, “Star Wars” ve “uzay gemisi” ile karşılaştırdı. Audi Sport ABT Schaeffler pilotu Daniel Abt ise tasarım ile ilgili, “Yarış pistine diğer arabalarla giderken, bir bilim kurgu filminde olduğumu hissediyorum” diyor. Abt, “Bir önceki otomobille karşılaştırıldığında, yeni model daha agresif bir tasarıma sahip” dedi.



Audi takımının pilotları Daniel Abt ve Lucas di Grassi tarafından kullanılacak olan FE05, ayrıca bu yıl ilk kez yarışacak Virgin Racing’in de otomobili olacak. Formula E’nin yeni sezonu 15 Aralık’ta Suudi Arabistan’da start alacak. 12 kentte koşulduktan sonra, 2019 Temmuz ayında New York’taki final ile son bulacak.