Bakan Varank, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 16.07.2020 - 15:22 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 15:25

Bakan Varank, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

İlişkili Haberler

Yerli otomobilin şarj üniteleri görücüye çıktı

Yerli otomobilin şarj üniteleri görücüye çıktı

Yerli otomobil için önemli adım (ÇED raporu olumlu)

Yerli otomobil için önemli adım (ÇED raporu olumlu)

Yerli otomobilde Covid ertelemesi yok

Yerli otomobilde Covid ertelemesi yok

Yerli otomobilin fabrika yeri kesinleşti

Yerli otomobilin fabrika yeri kesinleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

''18 TEMMUZ 2020 GEMLİK, BURSA''

Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

SINIRLI SAYIDA KONUK OLACAK

Törende, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

VİDEO: YERLİ OTOMOBİLİN TASARIM BELGESELİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...