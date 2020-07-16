Bakan Varank, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Anadolu Ajansı 16.07.2020 - 15:22 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 15:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
''18 TEMMUZ 2020 GEMLİK, BURSA''
Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.
TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
SINIRLI SAYIDA KONUK OLACAK
Törende, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.
📆 18 Temmuz 2020— Mustafa Varank (@varank) July 16, 2020
⏰ 17:30
📍 Gemlik, Bursa pic.twitter.com/IpQWFFD8iy
VİDEO: YERLİ OTOMOBİLİN TASARIM BELGESELİ