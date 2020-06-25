BMW'nin yeni elektriklisi seri üretim yolunda

BMW çatısı altındaki tamamen elektrikli i3 modelinin ardından, BMW’nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olacak yeni iX3, seri üretimden önceki son testlerini de tamamladı. Dört haftada 7.700 kilometre ve 340 saatten fazla süren test sürüşleriyle homologasyon sürecini tamamlayan iX3, yıl sonuna doğru yollara çıkacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen ve yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde ise Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.



BMW İ4 VE BMW İNEXT MODELLERİNE DE IŞIK TUTUYOR

BMW iX3, 2021'den itibaren üretimlerine başlanması planlanan BMW i4 ve BMW iNEXT modellerine de ışık tutuyor. Yeni yüksek voltajlı bataryası ve yapay zeka gibi en son teknolojileri de barındıran iX3, X3 ile birlikte Çin’deki tesislerde üretilecek.



EMİSYONSUZ SÜRÜŞ



BMW iX3 ile ürün gamına tamamen elektrikli bir model daha ekleyecek olan BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model. BMW’nin “Seçim Gücü” olarak adlandırdığı bu yaklaşım, şirketin dünya çapındaki kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilmesine ve küresel CO2 emisyonlarını azaltma yolundaki etkisini de güçlendirmeyi hedefliyor.