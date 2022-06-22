Çin'den ulusal güvenlik endişesiyle Tesla modellerine yasak

Reuters haber ajansının yerel bir trafik polisi yetkilisine dayandırdığı haberine göre Tesla araçlarının Pekin'in batısındaki bir Çin sahil beldesi olan ve geleneksel olarak Çin liderlerinin yaz tatillerine ev sahipliği yapan Beidaihe'de yasaklandığını bildirdi.



Habere göre yasak 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve en az iki ay sürecek.



Reuters'in kaynağı, kararın “ulusal meseleler” ile ilgili olduğunu ve önümüzdeki günlerde yasağın resmi olarak açıklanacağını söyledi.



Karar, Çin'in üst düzey hükümet yetkililerinin doğası ve tarihi mekanlarıyla ünlü Beidaihe'de planlanan toplantısı öncesinde geldi. Ancak toplantı tarihleri ​​genellikle gizli tutuluyor.



Otomobillerde pek çok kameranın olması ve bu kameralardan elde edilen görüntülerin ABD'de depolanması, daha önce de Çin'de endişelere neden olmuştu.



2021'de Çin hükümeti, Tesla modellerinin askeri alanların ve önemli devlet binalarının yakınına park edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.



Çin'den gelen yasağın ardından Elon Musk, birkaç ay sonra Çin'de yeni bir veri merkezi kurmuş ve verilerin ülke dışına çıkmayacağını açıklamıştı.