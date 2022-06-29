DOD, ikinci el araçlarda kiralama hizmetine başladı

DOD, vdf filo iş birliğiyle stoklarında bulunan tüm marka ve modellerdeki seçili ikinci el araçlar için kiralama hizmeti sunmaya başladı.

DİJİTAL PLATFORMLARDAN BAŞVURULABİLİYOR

Hizmet kapsamında, satın alma fiyatının yanında kiralama fiyatının da gösterildiği seçili araçlarda fiyat, süre ve km sınırı bilgileri ile listeleniyor.



Müşteriler DOD dijital platformlarından kiralama seçeneği ile veya DOD showroomlarında talep formu ile başvurabiliyorlar. Ardından vdf filo ekibi iletişime geçerek, araç ve kiralama süreci ile ilgili detaylı bilgileri aktarıyor. İlgili belgelerin temini ve sözleşmenin tamamlanması ile birlikte araç teslim ediliyor.



Kiralanan araç için ücretsiz adrese teslim hizmeti, kira süresi boyunca yalnızca Yetkili Servislerde bakım ve hasar onarım işlemleri yanı sıra, yedek araç hizmeti, kasko, trafik sigortası ve MTV ödemeleri ile HGS yönetim hizmetleri de sunuluyor.

KİRALAMA DÖNEMLERİ 6, 9 VE 12 AY



6, 9, 12 ay süreli kiralamaları kapsayan uygulamada, tüm kira dönemleri için kontrat bitiş süresinden 3 ay öncesinde herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın iade seçeneği de bulunuyor