Doğuş Otomotiv 2021 entegre sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

2009 yılından bu yana sürdürülebilirlik performansını paydaşlarına uluslararası standartlarda rapor yayınlayarak ulaştıran Doğuş Otomotiv, bu yıl 13. kez yayınladığı 2021 yılı raporunu entegre rapor olarak yayınladı.



“Yeni Dünya Düzeni ve Dönüşüm” temasıyla yayınlanan rapor, 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda şirketin öncelikleriyle örtüşen 14 hedefle uyumluluğunu da kamuya açıklıyor.



Geçen yıl ilk kez AIAG (Automotive Industry Action Group)’ın Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Pratik İlkeleri İndeksi ile rapor yayınlayan Doğuş Otomotiv, bu yıl bir ilki daha gerçekleştirerek kendi segmentinde Türkiye’de ilk kez SASB (Sustainability Accounting Standards Board) tarafından yayınlanan otomotiv Distribütörleri için özel göstergeleri de raporuna dahil etti.



Hedef karbon emisyonunu yüzde 45 azaltmak



ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporlaması Standardı doğrultusunda karbon ayak izini de 2021 yılı için açıklayan Şirket, 2023 yılına kadar elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarını yüzde 45 azaltmayı hedefliyor. 2,4 milyon dolarlık bir yatırımla Şekerpınar yerleşkesindeki Lojistik Binasının çatısını güneş enerjisi panelleriyle kaplayan Doğuş Otomotiv, 2022 yılında söz konusu lokasyonda tükettiği enerjinin yüzde 115’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçişi, iklim değişikliği politikasının bir parçası olarak gördüğünü de beyan eden şirketin, yetkili satıcı ve servis ağında da 2022 yılı sonrasında yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik edecek politikalar uygulayacağını açıkladığını görüyoruz. 2021 yılında bayi ağında Şirketin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, mevcut yetkili satıcı ve servislerin yüzde 75’inin yenilenebilir enerjiye geçişe sıcak bakıyor.



“NetZero” programına katılan 6 ülkeden biri



2021 yılında tedarik zincirinde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı hedefleyen bir program başlatan Şirket, Yetkili Satıcı ve Servislerinin mevcut durumunu değerlendiren ve küresel uyum sağlamalarını kolaylaştıran araçlar sunan “Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Değerlendirme Programı”nı 2022 yılında yaygınlaştırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Volkswagen AG tarafından dünyada pilot olarak başlatılan NetZero programının da 6 pilot ülkesinden birisi olan Doğuş Otomotiv, bayi ağında karbon emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması ile ilgili Volkswagen AG ile işbirliği yapmaya devam ediyor.



Şeffaf yönetim anlayışı



Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında öncü şirketlerden birisi olan Doğuş Otomotiv, 2021 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nda ayrıca AccountAbility Principles standardı ilkelerine uygun bir raporlama çerçevesi kullanarak dünyadaki emsallerinin çok ötesinde bir ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performansına ulaşmak amacıyla, her geçen gün şeffaflığını daha fazla arttırma çabası içinde olduğunu paydaşlarına gösteriyor. 2022 sonrası ve 2025 yılına kadar ESG hedeflerini ve stratejilerini kapsamlı biçimde açıklayan şirket, 2021 yılında entegre yönetim sistemlerine geçiş yaptı. Şirket, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dışında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile tüm operasyonel faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişleterek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarını da aldığını açıkladı.



Kadın çalışan oranını yüzde 37’ye çıkartacak



Dijital dönüşümü sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak gören Doğuş Otomotiv, 2021 yılına kadar hayata geçirilen dijital projelerle toplam 21 milyon TL tasarruf sağlarken 86 adet aktif projenin de devam ettiğini belirtiyor. Kadın çalışan oranını yüzde 23,83 olarak açıklarken 2021 yılında “Aile İçi Şiddete Karşı İşyeri Politikası”nı da yayınlayan Şirket, 2025 yılına kadar kadın çalışan oranını da yüzde 37’ye yükseltmeyi hedefliyor.