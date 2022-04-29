Doğuş Otomotiv karbon ayak izini güneşle azaltıyor

Doğuş Otomotiv, elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiyle karşılanması amacıyla 2.4 milyon dolar tutarında bir yatırımla güneş enerjisi paneli kuruyor.

Kurulumu bitmek üzere olan paneller şirketin lojistik binasının çatısına yerleştirilecek.

Güneş enerjisi sistemi faaliyete geçtikten sonra Doğuş Otomotiv kullandığı enerjinin yüzde 100’ünü güneşten elde etmiş olacak. Bu sayede şirket, karbon ayak izini yüzde 45 oranında azaltacak.



Doğuş Otomotiv, bu projeyi önümüzdeki yıllarda tüm yetkili satıcı ve servislerine yaymayı ve karbon emisyonlarında ciddi oranda düşüş sağlamayı hedefliyor.

TRAFİK HAYATTIR!



Trafik Hayattır! platformu, sektörün en uzun soluklu kurumsal sorumluluk projesi olarak 17 yıldır trafik güvenliği konusunda her yaş grubundan bireylerin trafikteki davranış ve alışkanlıklarını değiştirecek, toplumun bilinçlenmesini sağlayacak, farklı hedef kitlelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.



2021 yılında Trafik Hayattır! platformu odağını şehirleşmeyle birlikte şehirde yaşam, artan mobilite ve teknolojinin günlük hayatımıza yansımalarına çevirdi. Değişen teknoloji ve medya tüketim trendlerini doğru analiz eden platform, hedef kitlesine verimli bir şekilde ulaşmak için sosyal medya ve dijital platformlarda aktif olma stratejisi izliyor.



Eğitimin online platformlara taşınmasıyla birlikte, öğrencilerin EBA TV (İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapan Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı uzaktan eğitim platformu) üzerinden aldıkları ders saatleri arttığından Trafik Hayattır olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın trafik bilincini artırmak için EBA TV’de yer alarak pozitif kültür bilincine destek oldu.



Trafik Hayattır! 2021 yılının büyük bir bölümünde eğitimin online platformda sürmesiyle birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde, öğrencilere örnek olacak kişiler öğretmenleridir görüşüyle yaklaşık 600 öğretmene “yol güvenlik semineleri” vermiştir.



Gelecekte otomotiv sektöründe yer alacak 289 Meslek Lisesi öğrencisine yine online platformlarda bir araya gelerek hem otomotiv sektörü hem de Trafik Güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.