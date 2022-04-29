Doğuş Otomotiv karbon ayak izini güneşle azaltıyor

Doğuş Otomotiv, elde ettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için bir güneş enerjisi projesine başladı.

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 10:47

Doğuş Otomotiv karbon ayak izini güneşle azaltıyor

Doğuş , elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiyle karşılanması amacıyla 2.4 milyon dolar tutarında bir yatırımla güneş enerjisi paneli kuruyor.

Kurulumu bitmek üzere olan paneller şirketin lojistik binasının çatısına yerleştirilecek.

Güneş enerjisi sistemi faaliyete geçtikten sonra Doğuş Otomotiv kullandığı enerjinin yüzde 100’ünü güneşten elde etmiş olacak. Bu sayede şirket, karbon ayak izini yüzde 45 oranında azaltacak.

Doğuş Otomotiv, bu projeyi önümüzdeki yıllarda tüm yetkili satıcı ve servislerine yaymayı ve karbon emisyonlarında ciddi oranda düşüş sağlamayı hedefliyor.

TRAFİK HAYATTIR!

Trafik Hayattır! platformu, sektörün en uzun soluklu  kurumsal sorumluluk projesi olarak 17 yıldır trafik  güvenliği konusunda her yaş grubundan bireylerin  trafikteki davranış ve alışkanlıklarını değiştirecek,  toplumun bilinçlenmesini sağlayacak, farklı hedef kitlelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

2021 yılında Trafik Hayattır! platformu odağını şehirleşmeyle birlikte şehirde yaşam, artan mobilite  ve teknolojinin günlük hayatımıza yansımalarına  çevirdi. Değişen teknoloji ve medya tüketim  trendlerini doğru analiz eden platform, hedef  kitlesine verimli bir şekilde ulaşmak için sosyal  medya ve dijital platformlarda aktif olma stratejisi izliyor.

Eğitimin online platformlara taşınmasıyla birlikte,  öğrencilerin EBA TV (İlkokul, ortaokul ve lise olmak  üzere üç farklı kanaldan yayın yapan Milli Eğitim  Bakanlığının hazırladığı uzaktan eğitim platformu)  üzerinden aldıkları ders saatleri arttığından Trafik  Hayattır olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın  trafik bilincini artırmak için EBA TV’de yer alarak  pozitif kültür bilincine destek oldu.

Trafik Hayattır! 2021 yılının büyük bir bölümünde eğitimin online platformda sürmesiyle birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile  işbirliğinde, öğrencilere örnek olacak kişiler öğretmenleridir görüşüyle yaklaşık 600 öğretmene “yol güvenlik semineleri” vermiştir.

Gelecekte otomotiv sektöründe yer alacak 289 Meslek Lisesi öğrencisine yine online platformlarda bir araya gelerek hem otomotiv sektörü hem de Trafik Güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

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