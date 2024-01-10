Dünyanın en hızlı sürücüsüz aracı: 300 kilometre hızı aşacak

ABD Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te yeni nesil otomotiv teknolojileri de dikkat çekiyor.

Merkezi Indianapolis'te bulunan ve dünya çapında 18 üniversiteden takımların katıldığı yarışları organize eden Indy Autonomous Challenge (IAC), otonom araçların daha yükske hızlarda yarışabileceğini belirterek bu konuda çalışmalar yürütüyor.

IAC'tan yapılan açıklamada, CES 2024'te tanıtılan IAC AV-24 platformunun 300 kilometreden daha yüksek hızlarda güvenli bir şekilde kullanabilen yapay zeka sürücülerinin gelişimini hızlandıracağı belirtildi.

Dört Luminar Iris sensörünü kullanan araç, dünyada ilk 360 derece uzun menzilli LiDAR görüşüne sahip. Continental ARS540 sensörleriyle gelişmiş 4D radar algılaması yapabiliyor. Yapay zeka sürücü eğitimi ve başa baş SIM yarışı için yüksek kaliteli bir "Dijital İkiz" simülasyonuna da sahip. IAC tarafından geliştirilen ön ve arka frenlerde drive-by-wire (kabloyla yönlendirme) sistemi bulunuyor. Araç bunun gibi daha birçok teknolojik donanımı üstünde barındırıyor.



Gerçek dünyaya geçiş için araçlar similasyonla eğitilecek. Yapay zekanın sürücü yeteneklerini gerçek araçta uygulamadan önce sanal yarış senaryolarında geliştirilecek. dSPACE tarafından desteklenen Resmi IAC SIM Yarış Platformu, 2024'ün bahar aylarında kullanıma sunulacak.