Düşen faizler 2020’de filo kiralama sektörünün önünü açacak

Döviz hareketliliğinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv sektöründeki filo kiralama pazarı yeni yıla umutla giriyor. Döviz ve faizlerdeki yükselişin ardından, sözleşmelerin de TL’ye dönmesi şartıyla aylık kiralama fiyatları bir anda zirve yaparken, yaşananlar sektörde ciddi küçülmeye yol açmış hatta bazı firmalar pazardan çekilmişti.



Ağırlıklı olarak lüks segmentte kiralama yapan Sentez Filo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çınar, “Dip artık geride kaldı. Talep canlanmaya başladı. 2020’de araç kiralamada hareket bekliyoruz” dedi.



“Türkiye’de bu iş kesinlikle büyüyecek” diyen Çınar, “Evet pazar bir anda çok daraldı ama artık taşlar yerine oturdu. Hedefimiz büyük riskler almadan, kredi penetrasyonunu düşürerek büyümek. Grup olarak kesinlikle bu işte fırsat görüyoruz. Çalkantılara karşı direnç kazanarak büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.



FAİZLER DÜŞTÜ SEKTÖR CANLANDI



Euro’nun bir anda yükseldiği, sözleşmelerin TL’ye döndüğü dönemde eskisine göre fiyatların arttığına değinen Çınar, şunları anlattı: “Örneğin Mercedes C serisi bir araç 700-750 euro aylık fiyattan bir anda 8 bin liraya çıktı. Düşünün normalde bu 1000 eurodan fazla bir rakam. Çünkü kira fiyatlarını etkileyen ana faktör finansal maliyet ve faizdir. 2019 başında TL faizler yüzde 28 idi. 8 bin TL’nin 5 bin TL’si finansman maliyeti idi. Yükselen fiyatlar ve artan faizle talep düşmüştü. Ama zaman geçti, faizler yüzde 12’lere kadar geriledi. Çarklar dönmeye başlayınca ertelenmiş talep de ortaya çıkmaya başladı.”



Sentez Filo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çınar

“BALON ÖDEMEYİ ZAMANA YAYDIK”



Çınar, “Sıkınıtılı süreci şirket olarak nasıl atlattınız, formülünüz neydi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bizim sektörde krediler ortalama 2 yıllık. Uzun vadeli değil. Euro kredi üzerinden iş dönüyordu. Bir anda euro 8 TL’ye çıkınca sistem artık işlemez oldu. Aracı satsanız da krediyi kapatmaya yetmez oldu. Sistem çöktü. Sentez olarak sıkıntılı süreçte panik yapmadık. Aslında herkes batabilirdi o dönemde. Çünkü toplu, balon ödemeler vardı. Finans kuruluşlarıyla konuşarak bu balon ödemeleri zamana yaydık. Küçük olmak bizim için avantajdı. Filomuzdan hiç araç satmadık. Sıkıntılı süreci bu sayede aştık. Şu an tam eskiye dönmedi işler ama çarklar dönmeye; iş karlı eski günlerine yeniden dönmeye başladı.”



MERCEDES S SERİSİ VE A8 KALMADI



2019’da düşen taleple birlikte Türkiye’ye gelen lüks araç sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çeken Haluk Çınar, “Düşünün şu anda Türkiye’de hiç sıfır S serisi Mercedes yok. Bunlar 2 milyon liraya satılan araçlar. Bugün binmek isterseniz Nisan 2020’ye gün veriliyor. Kiralamak isterseniz de yok. Bu başka araç modellerinde de böyle. Audi A8 de yok, A6 da yok. 2020 yılında sipariş ve talep dengesinin oturacağını düşünüyorum” dedi.



PASSAT VE SUPERB’E İLGİ ARTACAK



Mercedes Maybach, Mercedes GL350, Porsche Cayenne, Audi A8, Volvo S80 gibi büyük çoğunluğu lüks segmentte 400 araçlık filoyla sahip olan Sentez 2020’de VW Passat, Skoda Superb ve benzeri orta sınıf araçlarda hızlı büyüme bekliyor. Bunun sebebi de vergi kanundaki yeni düzenleme. Yakın zamanda araç kiralamalarında gider gösterilebilecek üst limit 5 bin 500 TL olacak. Bu da pazar yapısını değiştirecek.



Haluk Çınar 2020 hedeflerini anlatırken, “Türkiye’nin önde gelen gruplarıyla çalışıyoruz. Biz orta segment işlere talip olmuyorduk. Genel müdür ve üstü kategorilerde iş yapıyorduk. Ama şimdi yönetici araçlarına da talibiz. Yeni hedefimiz bu işler, artık buralara da gireceğiz. Böylece bir anda 4-5 bin araç adetlerine çıkılabiliriz” dedi.