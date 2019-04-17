BNEF Enerji analisti Nathaniel Bullard Twitter’da yaptığı açıklamada, BNEF’de her yıl elektrikli araç fiyatlarının hangi tarihte içten yanmalı araç fiyatlarının altına düşeceği hakkında tahmin yaptıklarını hatırlattı.



Söz konusu tarihi 2017’de 2026 ve 2018’de 2024 olarak tahmin ettiklerini anlatan Bullard, daha küçük ve daha verimli pillerin üretilmesi ile 2019 yılında elektrikli araçların içten yanmalılardan daha ucuz olacağı tarih öngörülerini 2022’ye yani sadece üç yıl sonraya çektiklerini belirtti.



Bullard konu hakkında yayınladığı makalede ise 2022’de önce Avrupa’da büyük elektrikli araçların kendi benzinli ve dizel eşdeğerlerinden daha ucuz hale geleceğini ancak pil fiyatlarının sürekli düşmesi ile kısa sürede bu olgunun küçük araçlara ve dünyanın geneline de yayılacağını anlattı.



PİL MALİYETİ 2025'TE YÜZDE 20'YE İNECEK



Elektrikli araçlarda pillerin toplam maliyetin, 2015 yılında ortalama yüzde 57’sini oluşturduğunu belirten Bullard, bu oranın 2019’da yüzde 33’e düştüğünü ve 2025’te yüzde 20’ye kadar inmesinin beklendiğini belirtti.



Pillerin dışında elektrikli güç aktarma organlarında da seri üretimin gelmesi ile fiyat düşüşleri görmeye başladıklarını ifade eden Bullard gelecek on yılda aynı şekilde elektrik motoru, elektronik aksam gibi parçalarda da yüzde 30'lara varan fiyat gerilemeleri beklediklerini vurguladı.

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